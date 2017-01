Povestea ofertei pentru 50% din Academia Hagi: “Doar terenul valorează 6,62 milioane de euro”. Detaliile negocierilor lui Hagi cu un fond de investiții asociat cu prinții saudiți

DIN CUPRINS: Conform unor emailuri din baza de date Football Leaks, Hagi a fost pe punctul de a vinde jumătate din Academia Hagi unor investitori conduși de un englez Fondul de investiții implicat în negocieri a cerut finanțare de la un alt fond de investiții, aflat în spatele controversatei firme de impresariat Doyen Sports Edward Blackmore consiliază un prinț saudit care a cumpărat jumătate din clubul englez Sheffield United. Blackmore și un alt prinț au vrut să cumpere clubul francez Nice

Mesajul de mai jos, aflat în baza de date Football Leaks, este prima dovadă publică a negocierilor intense purtate de Gheorghe Hagi pentru a aduce investitori străini la Academia pe care a înființat-o în 2009.

“Perfectăm în acest moment o investiție de 10,5 milioane de euro în Academia Hagi de la Constanța, România, care are 32 de jucători la loturile naționale. Aceasta va deveni centrul nostru european la nivel de academii și are și un club de fotbal pe care-l vom deține în coproprietate. Clubul, care a promovat în prima ligă anul trecut și care are momentan jucători în probe la Ajax, Galatasaray și PSV Eindhoven, reprezintă un vehicul pentru jucători să capete experiență și să fie arătați cluburilor de top în vederea generării de încasări pentru investitori. După ce vom aplica academiei disciplina noastră de business, va crește și mai mult”.

Așa începe emailul intrat pe 30 octombrie 2012, în al treilea an de existență al Academiei Hagi, pe adresa de secretariat a fondului de investiții Doyen Capital. Fondul se află în spatele Doyen Sports Investments, una dintre cele mai controversate agenții de impresariat din lume. Cum lucrează și ce relații amețitoare are Doyen puteți citi în articolele de mai jos:

Cerere urgentă pentru două milioane de euro

Expeditorul mesajului este englezul Edward Blackmore, un licențiat în psihologie sportivă din orașul Bath. La vremea respectivă, Blackmore avea doar 32 de ani și era un necunoscut reprezentant al unui fond de investiții anonim, Sport Investment Fund (SIF). SIF se lăuda, însă, cu ambasadori precum campionul mondial din 1998, Patrick Vieira, și numărul 1 mondial din golf în 2012, Lee Westwood.

Edward Blackmore, un om de afaceri englez, devenit cunoscut după tentativa de preluare a clubului francez Nice. Sursă: Nice Matin

În anii care au urmat, Blackmore a apărut în public în postura de consilier al unui prinț saudit care a cumpărat jumătate din acțiunile clubului englez Sheffield United și a încercat preluarea clubului francez Nice. Presa franceză a scris că investitorii reprezentați de Blackmore au interese financiare și în academii de fotbal din Africa.

În toamna lui 2012, Blackmore era în negocieri avansate cu Gheorghe Hagi, dar - aparent - nu avea în totalitate lichiditățile necesare pentru investiția de la Ovidiu. Emailul trimis spre Nelio Lucas, impresarul și directorul portughez de la Doyen Sports, conține o prezentare a proiectului SIF, o evaluare făcută proprietăților Academiei Hagi de o importantă firmă mondială de imobiliare și o solicitare urgentă de finanțare.

6,9 hectare

este suprafața pe care este construită Academia Hagi, la Ovidiu. Baza are un stadion, un hotel și 9 terenuri de joc. Potrivit cifrelor date publicității în 2010, investiția finală urma să fie de 12 milioane de euro

Blackmore avea o “cerință pe termen scurt pentru două milioane de euro” pentru “a asigura 50 la sută dintr-o companie românească de top care controlează finanțele și afacerile Academiei Hagi și clubului Viitorul”.

Compania menționată de omul de afaceri englez este SC Viitorul S.A, deținută 99,9 la sută de Gheorghe Hagi și 0,1% de Zoltan Iașko, prietenul lui Hagi și directorul sportiv al Academiei.

Prințul saudit Abdullah bin Musa’ad Abdulaziz Al Saud, alături de Alex Ferguson. Sursă: Al Jazeera

În 2012, firma lui Hagi era în al treilea an consecutiv cu pierderi care, cumulate, însumau 11,4 milioane de lei (aproximativ 2,53 milioane de euro). Datoriile se ridicau la 46,78 milioane de lei, adică peste 10 milioane de euro, iar în fotbalul românesc circulau zvonuri că Hagi este în pragul falimentului.

16.055.997 leieste datoria înregistrată de SC Viitorul S.A. la finalul anului fiscal 2015, în scădere de la un maximum istoric de 46.789.512 de lei, consemnat la finele anului fiscal 2012

Investiția din România, într-un proiect aflat pe atunci în fază de construcție, urma să se facă prin firma londoneză Back Talent Limited, înființată cu 4 luni mai devreme, în mai 2012.

Terenul și clădirile lui Hagi, 6,62 milioane de euro

Intrarea la tribuna oficială a stadionului construit de Gică Hagi la Ovidiu. Sursă: Gazeta Sporturilor

Pentru a convinge fondul Doyen să contribuie cu două milioane de euro, Blackmore i-a prezentat avantajele afacerii:

Primul argument are rezonanță imobiliară. “Terenul și clădirile de la Academie valorează doar ele 6,62 milioane de euro. Am un raport de evaluare făcut de Jones Lang LaSalle în aprilie pentru verificarea cerută de investitor”, scrie englezul în emailul trimis la Doyen.

Apoi, investiția e privită în termeni de management sportiv. Backmore informează că valoarea totală a lotului Viitorului este de 7 milioane de euro, conform site-ului TransferMarkt, dar că în această sumă nu sunt incluși cei 32 de juniori internaționali pe care-i dă Academia la loturile naționale: “E un sistem fenomenal de succes”.

Urmează o informație falsă, preluată din presă. “Mijlocașul ofensiv Gabriel Iancu se transferă în ianuarie la Ajax pentru 750.000 de euro, iar compania (n.red - SC Viitorul S.A.) va avea 50% dintr-un viitor transfer”.

Iancu era într-adevăr monitorizat de Ajax, însă a ajuns la Steaua. Potrivit declarațiilor ulterioare ale lui Gheorghe Hagi, olandezii voiau să-l mai urmărească, dar Academia a decis să-l vândă rapid clubului finanțat de finul lui Hagi, George Becali.

În fine, în mesaj sunt invocate drepturile TV din Liga 1, cu câștiguri care variau la acel moment între un milion de euro, pentru ultimele clasate, și 3,2 milioane de euro pentru campioană.

20%este rata de plasare a jucătorilor de la academie, proiectată de Sport Investment Fund pentru perioada de după injecția de capital, în creștere de 4 ori față de momentul de dinaintea investiției fondului

Finalul mailului trădează nerăbdare.

“Pe scurt, cererea este pentru două milioane de euro pentru 24 de luni, sumă care poate fi asigurată contra drepturilor TV, lotului, terenului și clădirilor. Am copii ale înțelegerii cu Hagi, acte de cadastru și evaluări pe care sunt bucuros să vi le arăt dacă există apetit pentru asta (n.red - pentru investiție). Sunt disponibil să ne întâlnim cât mai repede unde doriți pentru a merge mai departe rapid. Nu pot să subliniez cât de urgentă este această cerere, așa încât orice feedback rapid va fi binevenit”.

O parte din raportul de evaluare a terenului și construcțiilor de la Academia Hagi. Sursă: Football Leaks

Emailul a fost trimis mai departe de Averil Goddard, secretara de la Doyen Capital, către Nelio Lucas, șeful Doyen Sports. Două zile mai târziu, Goddard a mai trimis un email, scurt: “A sunat Edward Blackmore”.



"Până în prezent clubul nostru nu a avut nici o colaborare cu fonduri de investiţii sau organizaţii de acest gen " Comunicat Academia Hagi, 5 decembrie 2016

Aparent, Nelio Lucas nu a răspuns solicitării urgente venite din partea investitorilor dornici de finanțare pentru a cumpăra jumătate din Academia Hagi.

“Nu, negocierile nu s-au finalizat. Nu vă pot spune motivul, este confidențial”, a declarat Edward Blackmore, duminică, pentru Gazeta Sporturilor.

La câteva luni după această ofertă, firma engleză Rock Capital Ventures Limited - aflată în spatele fondului Sport Investment Fund - a fost radiată.

Oferta din 2012 nu avea să fie, însă, singura dată când o bucată din Academia Hagi a fost oferită controversatului fond Doyen. Iar Academia nu a fost singura entitate din fotbalul românesc ajunsă pe masa lui Nelio Lucas.

Despre asta, însă, în episodul următorul din dosarul Football Leaks.

CE INTENȚII AVEA FONDUL LUI BLACKMORE CU ACADEMIA HAGI

Prezentarea trimisă de Edward Blackmore fondului Doyen Capital conține detalii interesate despre modul în care firma Sport Investment Fund își propunea să investească în academii de copii din întreaga lume. Una dintre filele prezentării conține locațiile viitoarelor implicări financiare, 28 la număr, și suma totală planificată pentru investiție: 95 de milioane de lire sterline, adică peste 100 de milioane de euro. Participarea minimă în acest fond de investiții cu o durată de viață de minimum 5 ani era de 500.000 de lire sterline, iar marja de profit anuală țintită era de 25%.

Una dintre filele prezentării fondului condus de Blackmore: costurile și încasările unei academii de fotbal. Sursă: Football Leaks

Soluțiile Sport Investment Fund pentru problemele diverselor academii erau următoarele:

dezvoltarea unei rețele colective de scouting

furnizarea de capital pentru întreținerea bazelor și mărirea acestora

introducerea unor metode de antrenamente standardizate

furnizarea de capital pentru școlarizarea copiilor

furnizarea de capital pentru școlarizarea copiilor menținerea relațiilor cu cluburile care pot deveni potențiali cumpărători

negocierea unor transferuri mai avantajoase

monitorizarea agresivă și executarea termenilor transferurilor

Prezentarea conține și cele trei moduri de investiție:

achiziția de drepturi economice (participarea SIF în academie varia între 50 și 100%) este modul speculativ, în care fondul achiziționa drepturile economice ale jucătorilor de la academie, fără a participa la acționariatul firmei. Acest mod nu mai este posibil după 2015, când FIFA a interzis deținerea drepturilor economice de către o terță parte (Third Party Ownership)

participarea în acționariat (participarea SIF de peste 51%) este modul de investiție în care fondul injecta compania cu capital pentru dezvoltare.

Greenfield (participarea SIF între 30 și 60%) este modul în care fondul achiziționa de cele mai multe ori un pachet minoritar, cu posibilitatea cumpărării altor acțiuni în cazul identificării managementului potrivit

În toate cele trei cazuri, SIF beneficia de participare în Consiliul de Administrație al companiei, furniza consultanță strategică pentru management și lucra la mărirea profitabilității academiei.

Baza de date Football Leaks nu conține detaliile exacte ale modului în care SFI urma să investească la Academia Hagi.

600.000 £ este suma medie de transfer de la academii proiectată de Sport Investment Fund pentru perioada de după injecția de capital, în creștere de 3 ori față de momentul de dinaintea investiției fondului

CINE ESTE EDWARD BLACKMORE

Conform prezentării SIF din 2012, Blackmore avea deja 12 ani de experiență în investiții în zonele de sport și de relaxare. El a “proiectat și negociat parteneriate de brand” cu Premier League, cu PGA Tour (circuitul de golf profesionist) și mai multe asociații de rugby. În septembrie 2013, numele lui Blackmore a apărut în preluarea a 50% din clubul englez Sheffield United de către prințul saudit Abdullah bin Musa’ad Abdulaziz Al Saud. Englezul avea funcția de consilier al prințului care este fratele fostului președinte al clubului Al Hilal, cel care a lucrat cu Cosmin Olăroiu și Laurențiu Reghecampf.

Edward Blackmore și președintele de la Nice, în momentul anunțării tranzacției. Sursă: Nice Matin

Pe 29 ianuarie 2016, Blackmore a reapărut în forță ca investitor la clubul francez Nice, alături de un prinț saudit nenumit. Nice Matin a scris că partenerul englezului era de această dată prințul Mohammed bin Abdulrahman bin Abdullah Al Faisal, vărul acționarului de la Sheffield. Cei doi, care investesc în academii de fotbal din Africa, au fost anunțați ca noii cumpărători a 49% din acțiunile clubului, însă pe 12 februarie președintele de la Nice, Jean Pierre Rivere, a declarat: “Până astăzi, cumpărătorii trebuiau să trimită valoarea investiției”. Aceasta nu a fost confirmată, așa că părțile au decis rezilierea înțelegerii.

Bazat pe documente Football Leaks obținute de revista germană Der Spiegel și oferite spre cercetare către European Investigative Collaborations

AICI AI TOATE EPISOADELE ANCHETEI #FOOTBALLLEAKS

