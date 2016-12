FOOTBALLLEAKS Aventurile șoferului român de la Doyen, obscura agenție mondială de impresariat. Omul de paie, cum divulgă soția lui Reghe oferte primite de Steaua și un contract antedatat

Din cuprins: Valerian Butoi a fost delegat de joc în prima ligă portugheză în timp ce era angajat la firma patronului de la Uniao Leiria, pe atunci în prima ligă portugheză Anamaria Prodan Reghecampf îl anunță pe șoferul unui impresar despre o ofertă primită de clubul unde antrenează soțul ei Cum face afaceri un impresar român de pe adresa de email a antrenorului Ciprian Panait Butoi a fost numit administrator la două firme din imperiul Doyen și a fost plătit printr-un contract de consultanță antedatat Doyen este proprietatea familiei kazahe Arif, partneră de afaceri cu Donald Trump

16 octombrie 2013, ora 20:06.

Anamaria Prodan Reghecampf trimite un email scurt unui anume Valerian Butoi, pe adresa acestuia de la firma engleză Principal Sports Management: “Azi a venit oferta pt Tătărușanu la club de 2 mil. Îți fac mandat”.

Dialogul dintre Butoi și soția lui Reghecampf purtat pe email. Sursă: Football Leaks

Numele clubului nu este menționat, dar cu trei ore mai devreme Butoi trimisese la rândul său un email în care o anunța pe impresară că are nevoie de acordul de reprezentare semnat de Ciprian Tătărușanu pentru englezul Matthew Kay și spaniolul Juanma Manuel Lopez. “Colegii mei”, îi numește expeditorul mesajului.

Kay și Lopez sunt impresari care lucrează pentru firma Doyen.

Butoi este șoferul român al lui Nelio Lucas, șeful Doyen Sports Investments, o agenție cu o reputație întunecată care a acaparat piața fotbalului folosind companii-paravan offshore din Malta și Emiratele Arabe Unite, comisioane secrete uriașe, petreceri cu sex, facturi false și contracte antedatate semnate de “oameni de paie”.

Doyen se ocupă și de marketingul unor figuri uriașe din lumea sportului: David Beckham, Usain Bolt și Neymar.

Numele lui Valerian Butoi apare frecvent în numeroasele documente care acoperă activitatea obscură a companiei Doyen și a rețelei sale uriașe de firme și de persoane subordonate.

Oferta, teoretic confidențială, divulgată unor persoane din exteriorul clubului Steaua de soția antrenorului Laurențiu Reghecampf, este doar un caz minor.

În plus, nu s-a concretizat.

În vara lui 2014, Tătărușanu s-a transferat la Fiorentina, din postura de jucător liber de contract, iar comisionul a fost încasat de Pietro Chiodi, actualul impresar de casă al Academiei Hagi. Italianul Chiodi lucrează pentru controversarul agent macedonean Abdilgafar Ramadani, consilierul neoficial al patronilor Fiorentinei, frații Andrea și Diego Della Valle.

Omul de paie de la Doyen

În Football Leaks, însă, în calitatea sa de administrator al unor firme-paravan folosite de șeful său, Butoi semnează, obedient, documente care împuternicesc impresari și trimit în conturi offshore comisioanele rezultatele din negocieri, aranjează mese de protocol pentru agenți de jucători, primește misiunea să găsească de lucru fiului unui oficial de club important, zboară prin toată Europa și este plătit dintr-o bancă din Liechtenstein printr-un contract de consultanță antedatat.

2.000 de euro îi intră lunar în cont pentru serviciile sale de "expert în fotbal".

“Niciodată! Niciodată!”, a fost răspunsul românului născut în 1969, la Câmpulung, la întrebarea Gazetei Sporturilor dacă a făcut vreodată vreun transfer.

Valerian Butoi susține că nu a semnat nici acte.

Vexat, a negat și că a avut rolul de șofer pentru impresarul fără licență care a construit imperiul Doyen Sports.

Cazul său este o altă poveste ciudată din fotbalul mondial, scoasă la iveală de cele 18,6 milioane de documente ale celei mai mari scurgeri de documente din istoria sportului.

Valerian Butoi are 47 de ani și insistă în discuții pe "relațiile" pe care le are în diverse medii, inclusiv jurnalism sportiv. Sursă: Facebook

În CV-ul depus la Doyen în toamna lui 2013, Valerian Butoi își rezumă viața în câteva fraze. Între 1988 și 1994, a fost șofer de încercare la uzinele Aro din orașul său natal, apoi inspector de calitate. În 2003, viața sa a luat altă turnură, o dată cu numirea în funcția de director pe probleme de logistică la firma portugheză Materlis Madeiras SA.

Aparent, nimic spectaculos.

Materlis e o companie specializată în comerț cu lemn aparținând omului de afaceri Joao Bartolomeu. În paralel, patronul lui Butoi finanța și clubul portughez de fotbal Uniao Leiria, unde a antrenat și Jose Mourinho la începutul anilor 2000.

Joao Bartolomeu, fostul patron de la Leiria, împreună cu soția și fiica, la ieșirea de la audieri. Sursă: Jornal de Madeira

În 2012, Bartolomeu a fost arestat, apoi eliberat pe cauțiune, pentru fals și uz de fals. Trei ani mai târziu, el, soția și fiica sa au devenit suspecți de fraudă în urma unei investigații deschise de autorități ca urmare a intrării firmei Materlis în insolvență, cu datorii de 20 de milioane de euro.

14.400.000 €este valoarea bunurilor companiei Materlis pe care procurorii portughezi consideră că membrii familiei Bartolomeu le-au “disipat”

Butoi a lucrat ca director pentru Materlis timp de un deceniu, până în 2013, anul de după intrarea în insolvență. În 2008, românul fusese detașat la filiala firmei din Angola unde a rămas timp de un an.

Era perioada în care numele său a apărut pe foile de joc ale mai multor partide din prima ligă portugheză.

Butoi figurează ca “delegat de meci”.

Practic, el era angajatul lui Joao Bartolomeu, patronul de la Leiria, și mergea ca observator la meciuri din liga în care evolua echipa patronului său.

Un conflict de interese pe care Butoi îl neagă:

“Eu nu am nicio legătură cu fotbalul. Și am fost delegat la liga portugheză de fotbal doar ca delegat de joc. În Portugalia, poziția asta de delegat nu are nimic de-a face cu fotbalul. Dacă aveți acces la o fișă de joc a unui meci, ultimii sunt delegații de la Ligă. Ăștia sunt ochii federației portugheze de fotbal în teren și se referă strict la organizare”.

Știrea numirii lui Valerian Butoi drept delegat al Ligii portugheze la un meci Estrela Amadora - Academica din august 2008. Sursă: cfestrelaamadora.blogspot.pt

Conform regulamentului Ligii portugheze, delegatul trebuie să inspecteze terenul cu 5 ore înainte de meci, să verifice înălțimea ierbii și să observe comportamentul antrenorilor și jucătorilor.

Evident, delegatul are legătură cu fotbalul.

Mutarea la Londra: schimbarea lui Butoi

De-a lungul discuției care a durat 15 minute, românul a spus de cel puțin 5 ori că nu are legătură cu fotbalul: “În 2008, prin natura jobului meu, am plecat din Portugalia. Am deschis o altă firmă într-o altă țară (n.red. - Materlis Angola Lda din Angola) . Efectiv, am pierdut și legătură cu fotbalul”.

Din 2013, Butoi și fotbalul s-au regăsit în baza de date Football Leaks.

Din acea perioadă, datează și schimbarea de atitudine a fostului șofer de teste de la Aro. Cunoscuți de-ai săi din fotbalul românesc povestesc: “Dintr-o dată, s-a mutat la Londra și la venirile în țară vorbea despre jucători, despre fonduri de investiții. Spunea că vrea să facă transferuri, că vrea să investească la cluburi. Era un cu totul alt om”.

Nelio Lucas, stânga, alături de Adriano Galliani, vicepreședintele de la AC Milan, într-un avion privat. Sursă: Instagram

Butoi apare pentru prima dată în documentele Football Leaks în aprilie 2013. Aparent, domiciliat într-un apartament de-al lui Nelio Lucas din New End, nordul Londrei, românul îi trimite lui Mariano Aguilar o factură la gaze în valoare de 1.375 de lire sterline, cu numele șefului Doyen pe ea.

În următoarele luni, Butoi expediază mailuri cu alte facturi și înștiințări de la bănci pe adresa lui Mariano Aguilar și vizitează apartamente de închiriat în numele acestuia.

Aguilar este un impresar spaniol fără licență care deține un rol important în Doyen Sports Investments. În tranzacții, folosește ca paravan un alt agent spaniol, Juanma Manuel Lopez, și o companie offshore din Malta, Contineo. Lopez era cel căruia Anamaria Prodan Reghecampf trebuia să-i facă mandat pentru Spania în numele lui Tătărușanu, la solicitarea lui Butoi.

Mariano Aguilar, în centru, între Forlan și Simao, după câștigarea Europa League de către Atletico Madrid, în 2010. Sursă: Facebook

"Avem un nou șofer: Valerian Butoi"

În mai 2013, Valerian Butoi intră tehnic în universul Doyen, unul cu care neagă că a avut vreo legătură.

Într-un email trimis administratorului clădirii în care se află sediul Doyen Group, fondul care deține și divizia de sport, una dintre secretare îl anunță că “avem un nou șofer, Valerian Butoi”.

Butoi figurează ca șofer al lui Nelio Lucas și în baza cu contacte din calculatorul lui Mariano Aguilar. Numele său apare și pe certificatele de asigurare ale mașinilor lui Lucas, un Mercedes și un Bentley, la capitolul persoanelor care conduc autoturismele.

Butoi, Nelio Lucas și soția acestuia, Melanie.

Numele și funcția lui Butoi, în contactele lui Aguilar. Pe listă se mai află fotbaliști, patroni, avocați și oameni de afaceri. Sursă: Football Leaks

Șeful său, controversatul Nelio Lucas, îl numește, însă, “asistent”.

Pe 17 septembrie 2013, șeful lui Butoi îi trimite avocatei Doyen, Natalia Luchnikova, lista cu persoane care vor fi angajate la Principal Sports Management (PSM), o firmă proaspăt înființată cu scopul de a plăti în Marea Britanie salarii fixe pentru colaboratorii lui Nelio Lucas de la Doyen Sports Investments.

Doyen vira anual 360.000 de lire sterline către Principal Sports. Pentru “consultanță”.

De fapt, banii erau destinați în mare parte pentru salarii.

Pe lângă PSM, Doyen avea deja un contract de management cu o altă companie offshore din Malta, Vela Management, deținută până la mijlocul lui 2014 de Nelio Lucas (prin firma Credence) și de Mariano Aguilar (prin firma Contineo Limited) în procente egale, 50%-50%.

Conform contractului dintre Doyen și Vela, compania malteză administra afacerea Doyen Sports și primea anual 900.000 de euro și 10% din profitul net al companiei.

Practic, Credence, Contineo, Vela și Principal Sports Management erau supapele offshore prin care finanțatorii kazahi ai fondului Doyen îi remunerau pe impresarii care conduceau divizia de sport.

Scopul a fost schimbat de impresari, care au început să folosească firmele pentru a face transferuri.

Iar firmele s-au înmulțit, de data asta în Emiratele Arabe Unite, unde au apărut Rixos, Denos și PMCI.

Prin aceste companii din Malta și Emirate, Nelio Lucas și asociații săi au tranzacționat în ascuns comisioane de milioane de euro din businessul Doyen Sports.

Butoi a semnat unele dintre documente.

9.400.000 €este suma investită de familia Arif în Doyen Sports în doi ani și jumătate, până în martie 2014. Kazahii erau nemulțumiți de cheltuieli și voiau să le reducă cu 30 la sută

Întrebare la Doyen: "Cine e Valerian?"

Pe lista persoanelor nominalizate de Lucas pentru angajare la Principal Sports Management apare și numele “Valerian”.

“Cine e Valerian?”, întreabă avocata Luchnikova.

“Valerian este asistentul meu. Săptămâna viitoare îți dau detaliile. Îi vom da același contract anual de 30.000 de lire sterline brut și doar un bonus de 10% din profitul afacerilor create și venite la noi prin el”, îi răspunde Lucas.

E același salariu plătit de Principal Sports către Lucas, Mariano Aguilar și asistenta Paula Rodrigues. Doar Amadeu Paixao, un impresar portughez experimentat și cu relații excelente la Șahtior Donețk, avea un salariu fix mai mare: 8.333 de lire sterline.

2.666 £este salariul lunar al lui Nelio Lucas, așa cum apare în documentele interne ale Principal Sports Management. Același salariu fix primea și Mariano Aguilar

În discuția cu Gazeta Sporturilor, Butoi a negat vehement că a lucrat la Principal Sports Management: “Angajarea nu s-a concretizat. Nu o să găsească nimeni niciodată numele meu în firmă. Nu se găsesc deconturi, nu am avut…nu s-a concretizat această angajare”.

Valerian Butoi, în birourile Doyen. Sursă: Football Leaks

Totuși, pe 27 septembrie 2013, Adam Gomes, managerul de IT al firmei Doyen i-a trimis lui Butoi serverul și parola pentru adresa de email profesională care conține extensia firmei Principal Sports Management (PSM).

Ca parolă, Butoi avea numele unei echipe din Ligue 1.

Românul a primit și un calculator în birourile Doyen, drept post de lucru.

Pentru o perioadă, s-a ocupat de lucruri simple cum ar fi însoțirea IT-istului Gomes la reședința lui Nelio Lucas pentru repararea routerului.

În timpul intervenției, Gomes trimite un email în care spune că este acasă la Lucas, cu “Val, șoferul lui Nelio”.

Emailuri cu Ciprian Panait, pentru un impresar

Dar, lucrând printre impresari, Butoi a început să se gândească la transferuri și la comisionul de 10 la sută pe care îl putea primi din tranzacțiile aduse în rețeaua de firme condusă de Nelio Lucas.

În perioada de transferuri din ianuarie 2014, șoferul lui Nelio se activează și îi trimite mai multe emailuri lui Ciprian Panait, actualul antrenor al echipei U-23 de la Al Hilal.

Ciprian Panait a devenit cunoscut după ce a fost mâna dreaptă a lui Jose Peseiro la Rapid. Sursă: Majeed

Fost preparator fizic la Rapid și secund la FC Vaslui, Panait a mers în Arabia Saudită în vara lui 2014 cu Laurențiu Reghecampf și a rămas în clubul saudit după demiterea actualului antrenor al Stelei.

Din discuțiile aflate în baza de date Football Leaks, Butoi și Panait par foarte buni prieteni.

Omul din universul Doyen îi trimite amicului antrenor CV-ul lui Armand Traore, francezul descoperit de Arsene Wenger și aflat la momentul discuției la Queen’s Park Rangers: “Pe Traore îl putem oferi turcilor și îl putem scoate și fără bani. (…) Scuze pentru întârziere dar abia acum m-am putut așeza la masă cu omul meu”.

Nu e clar la ce turci se referă Butoi și nici cine e “omului” lui.

În plus, de ce un antrenor se ocupă cu plasarea de jucători la diferite cluburi?

Panait nu a putut fi contactat pentru a oferi un răspuns.

Lucrurile se clarifică într-un email primit de Butoi pe 22 ianuarie 2014, de pe adresa lui Panait. Tonul este diferit de cel uzual folosit de cei doi prieteni. “Așa cum am discutat acum câteva zile, există un interes pentru Traore, din partea clubului Metalist Harkov, prima ligă din Ucraina. Conform procedurilor, te rog să obții autorizație, conform datelor de mai jos”.

Lui Butoi i se cere un mandat de reprezentare pentru impresarul român Traian Gherghișan.

Practic, contul Yahoo de mail al antrenorului Ciprian Panait este folosit pentru negocierile unui impresar, un conflict de interese evident.

Omul lui Paixao, viitor oficial la liga engleză

Butoi a trimis cererea lui Gherghișan mai sus, către Amadeu Paixao, portughezul cu conexiunile de la Șahtior Donețk. Paixao este unul dintre asociații importanți din rețeaua Doyen.

O zi mai târziu, Paixao i-a trimis lui Gherghișan un mandat, însă acesta este în numele unei firme din Anglia, OBF Sport Management, reprezentată de un anume Oliver Frankl. Un impresar mărunt, Frankl a devenit, la scurt timp după acest moment, director de dezvoltare comercială la Liga engleză de fotbal (Football League - organismul care se ocupă de ligile a doua, a treia și a patra din Anglia).

Mandatul primit de Traian Gherghișan, pe emailul lui Ciprian Panait, de la Oliver Frankl, viitor oficial al Ligii engleze. Sursă: Football Leaks

Fotbalul actual permite astfel de legături periculoase.

OBF, aparent o firmă paravan folosită de Paixao, urma să primească toți banii rezultați din transferul lui Traore la Metalist Harkov, apoi îi plătea jumătate din sumă lui Gherghișan.

Niciun cuvânt despre vreo recompensă pentru Butoi și Panait.

Transferul lui Traore în Ucraina nu s-a realizat, dar două săptămâni mai târziu Butoi a mai făcut o încercare.

I-a trimis lui Panait CV-ul altui fotbalist, mijlocașul Carlos Martins de la Benfica.

“Salut Cipri”, scrie Butoi, alături de detaliile unui potențial transfer redate într-o română distorsionată: “Ele primeste 800.000 E pe epoca la Benfica . Il pute lua cu imprumut sau cu contract”.

Nici afacerea Martins nu s-a concretizat. Jucătorul care avea atunci 32 de ani și-a reziliat contractul cu Benfica 7 luni mai târziu, în septembrie 2014, și a mers la Belenenses.

Dialogul pe teme profesionale dintre Butoi și Panait s-a oprit aici.

Butoi pus, Butoi scos

Din primăvara lui 2014 începe ascensiunea meteorică a șoferului lui Nelio Lucas în companiile din lumea Doyen.

Vela și Contineo sunt practic firme-gemene, înregistrate la aceeași adresă din Malta și create cu ajutorul unei companii elvețiene de consultanță în domeniul construcțiilor offshore, Veco.

Structura diviziei de sport de la Doyen. NL este Nelio Lucas, Investor B este unul dintre frații Arif, iar MA este Mariano Aguilar. Sursă: Football Leaks

În plus, au conturi la aceeași bancă: VP Bank din Vaduz, Liechtenstein.

Iar la mijlocul lui 2014, pentru două luni, au avut și același administrator.

Pe românul Valerian Butoi.

Pe 26 aprilie 2014, Mariano Aguilar i-a scris consultatului Alessandro Lardi de la firma Veco cu un mesaj urgent: “Trebuie să organizăm venirea lui Val (n.red. - Butoi) la Vela și Contineo cât mai curând posibil. Cum facem?”.

Lardi îl roagă pe Aguilar să pregătească “numirea” și contractul de consultanță, “dacă există unul”.

Lucrurile sunt urgentate, iar pe 12 mai 2014 Valerian Butoi este numit administrator atât la Vela, cât și la Contineo.

12 mai. Butoi semnează numirea ca administrator la Vela, deși spune că nu a semnat acte. Sursă: Football Leaks

E perioada în care Nelio Lucas, șeful lui Butoi, se afla într-un conflict deschis cu patronii lui, familia Arif. Susținut de Arif Arif, fiul partenerului de afaceri al lui Donald Trump, Tevfik Arif, Lucas a câștigat în cele din urmă disputa, dar în acea perioadă a fost nevoit să restructureze acționariatul firmelor subsidiare lui Doyen Sports.

Pe 26 iunie 2014, la câteva săptămâni după oficializarea numirii lui Butoi, Mariano Aguilar îl anunță pe consultatul elvețian Alessandro Lardi că “nu e bine să avem același administrator și același sediu pentru cele două companii”.

Structurile se modifică.

Compania Vela Management devine 100% proprietatea lui Nelio Lucas după ce acesta preia jumătatea lui Mariano Aguilar, impresarul pe care Butoi îl numește “frate” în mai multe emailuri.

Firma Contineo rămâne în proprietatea lui Aguilar, împreună cu un contract prin care împarte cu Nelio Lucas în mod egal profitul obținut de Vela. “Plătesc pe cine vreau eu prin Vela”, răspunde Lucas atunci când Lardi îl previne că Doyen Sports, adică familia Arif, nu poate plăti servicii firmei Contineo.

Tot Lucas confirmă că e nevoie de înlocuirea lui Butoi: “Alessandro, fă ce ți-a spus Mariano (n.red. - Aguilar)! E important pentru situația fiscală a fiecăruia dintre noi…”.

21 august. Informare către Registrul Companiilor din Malta. Butoi nu mai este administrator. Sursă: Football Leaks

Oamenii de la Doyen căutau modalități de a fenta taxele.

La scurt timp, Butoi este anunțat că trebuie să semneze o scrisoare prin care cere să demisioneze de la Vela, acolo unde abia fusese numit!

Pe 20 august 2014, consultanții elvețieni îi trimit actul.

Românul e învârtit ca un hopa-mitică.

Expertul plătit acum, cu contract de la anul

În paralel, însă, Vela e de acord să-l plătească cu 2.000 de euro pe lună din contul VP Bank din Vaduz. Banii încep să intre în contul lui Butoi, dar nu au nicio justificare legală!

Plăți făcute din contul Vela dintr-o bancă aflată în Liechtenstein. Butoi ia bani în iulie și septembrie. Sursă: Football Leaks

Pe 20 mai 2015, adică peste aproape un an, un alt consultant din Elveția, Ercan Duran, îi scrie lui Butoi un mesaj incredibil:

“Dragă Valerian,

Am încercat să dau de tine, dar nu am reușit.

Am avut cândva o discuție cu Nelio pe tema dacă ar trebui să ai un contract de muncă sau unul de consultanță. Am atașat un contract de consultanță pentru a evita orice taxă de securitate socială în Malta. Poți, te rog, dacă ești de acord cu conținutul, să-l semnezi și să ne trimiți înapoi versiunea scanată.

Trebuie să oferim o oarecare dovadă de ce primești lunar 2.000 de euro, iar acest contract este dovada”.

Mailul din 20 mai 2015 prin care Butoi primește spre semnare contractul de consultanță. Sursă: Football Leaks

Butoi a semnat "dovada" și a trimis-o înapoi.

Conform actului, șoferul lui Nelio Lucas devine peste noapte consultant “cu o lungă expertiză în sfera fotbalului și a jucătorilor de fotbal”.

Singura problemă este că documentul pentru consultanță este datat 1 iulie 2014, adică 10 luni mai devreme!

Contractul de consultanță semnat de "expertul în fotbal" Butoi, în mai 2015. Este datat 1 iulie 2014. Sursă: Football Leaks

Nu este singurul contract antedatat înregistrat de companiile controlate de Nelio Lucas.

Despre acestea și despre un transfer în Serie A ratificat de șoferul Butoi, în următorul episod Football Leaks.

Bazat pe documente Football Leaks obținute de revista germană Der Spiegel și oferite spre cercetare către European Investigative Collaborations

