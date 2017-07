Agenţia de voiaj FRJ » Vacanţe pe banii federaţiei de judo pentru: Florin Șerban, șeful ANAF Hunedoara, și concubina, în Emirate, Alin Mitrică, fost secretar de stat la Fonduri Europene, sejur în Cuba: ”Băgați-ne la pușcărie! Ce, am dat la cineva în cap?!”

Articol de Justin Gafiuc

Pare fără sfârșit distracția de la Federația Română de Judo în perioada mandatelor lui Eduard Doandeș și Doru Sapta (2011-2015)! O expertiză contabilă extrajudiciară realizată de societatea Ceptureanu Account Expert Consult SRL și detaliată recent de GSP prezenta, printre altele, felul în care cei doi președinți au transformat FRJ într-o veritabilă agenție de voiaj în beneficiul unor amici, rude sau angajați personali, cărați de-a lungul și de-a latul mapamondului pe banii federației, susține documentul.

Nu e însă singurul act care vorbește despre dezmățul vacanțelor din fondurile FRJ. Un raport al Corpului de Control al MTS, numărul 177/13.11.2015, semnat de ministrul din acel moment, Gabriela Szabo, descrie alte aroganțe petrecute sub conducerea lui Doru Sapta. Să le luăm pe rând, căci deși e o federație puțin vizibilă și cu impact public scăzut, sunt cazuri revelatoare pentru felul în care banii sportului românesc sunt drenați pe căi obscure și clientelare, în timp ce șefii se plâng tot mai mult că nu există fonduri pentru performanță! Și probabil că numeroase alte federații tremură la gândul că în propriile contabilități respiră aceiași demoni ai persiflării!



Ex-președintele FRJ, Doru Sapta (dreapta), a avut la federaţie binecuvântarea șefului judoului mondial, Marius Vizer

1.900 de euro de cap la Havana

Începem cu decontul pentru Havana (Cuba), Grand Prix 3-9 iunie 2014. Lista pentru deplasare, semnată de șefa contabilă, Daniela Grozavu, nu și de secretarul general Marian Covlea, cuprinde 10 persoane: 3 sportivi, 1 antrenor, un masor, 2 staff FRJ (președintele Sapta, manager Ion Pandele) și 3 invitați (vicepreședinte FRJ și 2 terți). Pentru ultimii trei, "cheltuielile de transport aerian, cazare și taxă viză au fost suportate din venituri proprii FRJ în sumă totală de 25.671 lei". Ar însemna 8.557 lei de persoană, adică în jur de 1.900 euro.

Mitrică de la Fonduri Europene: "Am plătit avionul, dar n-am chitanțe"

Fost secretar de stat la Fonduri Europene, Alin Mitrică a fost în Cuba cu delegaţia FRJ: raportul zice că pe banii federaţiei, exdemnitarul

susţine că a plătit, dar n-are dovezi (foto: Agerpres)

Cine sunt însă cei doi terți nenominalizați în raport? Unul este Alin Mitrică, ex-deputat PSD și secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene la ora deplasării, iar celălalt e chirurgul Marius Blendea, nașul de cununie al lui Sapta!

Mitrică a navigat ani la rând în funcții publice înainte să ajungă la minister, unde a lucrat în perioada 2013-2015. Printre altele, a fost administrator public al județului Dolj (2008-2013) și consilier al președintelui Consiliului Județean Dolj (2005-2008). În prezent, afirmă că lucrează în mediul privat, în domeniul IT.

Domnule Mitrică, în ce context ați efectuat deplasarea în Cuba?

Știu anumite persoane care lucrau în federație. Pe Doru Sapta l-am cunoscut în diverse ocazii, la niște sucuri, chestii din astea. Am asistat la o discuție și am zis că aș vrea să merg și eu. Am niște prieteni la Uniunea Scriitorilor din Cuba.

Ați plătit sejurul?

Da. Mi-am luat concediu de la minister, mi-am achitat biletul de avion, am vrut să mai merg împreună cu altcineva la Havana. A venit și juristul FRJ să mă întrebe și i-am explicat aceleași lucruri.

"Cazarea a achitat-o un coleg din federație"

Cum ați făcut plata?

Cred că am lăsat banii la o doamnă, care s-a dus să cumpere biletele de avion...patru mii și ceva de lei. Nu-mi aduc aminte foarte sigur...patru mii...cinci mii... până în șase mii de lei.

Raportul vorbește despre circa 8.500 de lei de persoană.

Domne, ca să decontezi pe numele cuiva trebuie să semneze ăla... mai știu și eu... nu poți deconta pe numele unei persoane care nu semnează.

Cazarea și taxa de viză?

Am lăsat și pentru taxa de viză până în 30 de euro. Am stat în cameră cu un coleg, care a plătit tot. Oricum, era ceva la modul două mii de lei. Nu pot spune numele persoanei respective, dar era din FRJ (n.r. probabil vicepreședintele de atunci, Dorel Căprar, deputat PSD ca și Mitrică). Rămăsese să plătim cazarea direct la fața locului și am stabilit împreună cu colegul de cameră cum să împărțim niște cheltuieli.

Adică v-a plătit colegul cazarea și dumneavoastră ați suportat alte cheltuieli în contrapartidă?

Nu mai știu să vă spun, dar, oricum, mi s-a părut exagerat și prețul avionului, dar n-am zis nimic. Era cu 20-30 la sută mai mult față de ce văzusem eu pe net. Am acceptat însă așa pentru că e complicat să călătorești singur în Cuba, mai ales în Havana.

"Sunt foarte iritat!"

Aveți documente care să certifice că ați plătit aceste servicii?

Nu. Nici n-am cerut vreo chitanță, că nu mi s-a părut relevant. Dar există persoane care, la nevoie, pot confirma plata. Oricum, mi se pare o chinezărie! Probabil au făcut niște tâmpenii la federație, habar n-am cum au întocmit hârtiile! Sunt foarte iritat pe acest subiect. Adică sunt la o masă, spun că merg și eu în Cuba, mi se zice să dau banii, plătesc și apoi mă trezesc într-un raport al MTS! E Kafka!

Nașul lui Sapta: "Chiar doream o excursie în Cuba"



Nașul lui Sapta, medicul Marius Blendea, a beneficiat și el de favorurile federaţiei

Trecem la nașul lui Sapta. Medicul Marius Blendea e din Deva, la fel ca și fostul șef al FRJ. Are și el o teorie similară celei a lui Mitrică: "Chiar doream să ajung într-o excursie în Cuba, dar nu singur, ci cu un grup, într-o modalitate mai safe! Iar când am auzit că merge o delegație de la judo, am zis să mă duc cu ei. Ăsta a fost unicul criteriu!".

Plățile? "Am achitat biletul de avion. I-am dat banii direct lui Doru, în jur de o mie de euro. Am mers pe încredere, nu i-am cerut nicio chitanță. Mi se părea penibil. Pentru cazare n-am dat nimic. Am stat în cameră cu Sapta. Nu știu dacă, ulterior, biletele de avion au fost plătite de FRJ, iar Doru a virat banii de la mine".

Abu Dhabi pentru șeful ANAF Hunedoara și concubina lui

Al doilea Grand Prix cu surprize e cel de la Abu Dhabi (28 oct. - 11 noi. 2014). Delegația a cuprins 17 persoane: 7 sportivi, 2 antrenori, 1 masor, 2 staff FRJ și 5 invitați. Cheltuielile pentru ultimii: 22.637 lei. Ar fi 4.527 lei de om, circa 1.000 de euro.

Pe lista excursioniștilor s-au insinuat din nou tovarășii și relațiile ex-președintelui Sapta: șeful ANAF Hunedoara, Florin Șerban, concubina acestuia, Ana Maria Luncașiu, omul de afaceri Gabriel Chifor și Alexandra Mărginean, referent FRJ, protejata lui Sapta.



Șeful ANAF Hunedoara, Florin Șerban, și-a făcut concediul cu concubina în Emirate pe banii FRJ

Consoarta minte cu tupeu

Cu o seninătate și un tupeu incomensurabile, Luncașiu intră în scenă servind minciuni pe bandă rulantă: "Da, am avut invitație nominală din partea federației pentru Abu Dhabi. Am plătit biletul de avion, am trimis banii într-un cont parcă. Nu-mi mai aduc aminte suma". Apoi, brusc, se întrerupe convorbirea, iar partenera de viață a șefului Fiscului hunedorean devine de negăsit pentru continuarea dialogului.

Femeia are grijă însă să-l pună imediat în gardă pe Florin Șerban, boss-ul ANAF Hunedoara și în prezent. Omul intră direct în subiect, înainte să mai aștepte întrebările!

Directorul Fiscului: "N-am plătit nimic! Oricum, era cam scump!"

Știu despre ce vreți să vorbim. Vă rog s-o iertați pe Maria, viitoarea mea soție! Suntem împreună de cinci ani. S-a pierdut când a auzit că vorbește cu un ziarist. Adevărul e că nici eu, nici ea n-am plătit nimic pentru sejurul din Emirate.

Cum a fost posibil?

Doru Sapta ne-a spus că are disponibile niște locuri pentru invitați. Am întrebat cât costă și mi-a zis că niciun ban, fiindcă e o reciprocitate. L-am întrebat același lucru și după ce ne-am întors, dar mi-a dat un răspuns identic. Ulterior, a venit la mine un domn Florea, jurist la FRJ, mi-a explicat că sunt probleme și l-am rugat ca federația să-mi calculeze cât trebuie să plătesc. N-a mai dat însă nimeni niciun semn!

Nu vi s-a părut nimic ciudat?

Sincer, mici bănuieli am avut, de-asta l-am și întrebat în mod repetat pe Sapta legat de costuri. Am fost indus în eroare. Mi s-a părut și foarte scump, fiindcă am avut amici care au mers în Dubai cu 750-800 de euro pentru șapte zile. La noi înțeleg că ar fi o mie de euro pentru cinci, șase zile. Dar asta e... banii îi vom plăti, clar!

"Regret, achităm tot imediat! Ce mare vacanță a fost?"

Raportat și la jobul dumneavoastră, acceptați că e o postură sensibilă?

Jenantă! Dar acum ce să fac?! Băgați-ne la pușcărie! Am dat la cineva în cap?! Ce să zic... a fost și mare vacanță! Trei zile la un hotel de trei stele! Și-așa, n-ai ce să vezi acolo. Niște clădiri înalte și atât! M-am oferit să achit tot dacă există un prejudiciu. Îmi pare rău, e prima dată când mă confrunt cu o asemenea situație. N-am profitat niciodată de funcție. O să iau legătura cu federația ca să vedem cum le pot trimite banii și în ce bază.

E adevărat că, în momentul deplasării, doamna Luncașiu era secretara dumneavoastră?

Da.

Și acum cu ce se ocupă la ANAF?

E inspectoare.

Mulțumesc!

"Mi-am plătit deplasarea de la Abu Dhabi. Cred că am pe acasă chitanțele, dar nu doresc să colaborez și să comentez pe acest subiect, fiindcă e o campanie de denigrare a prietenului meu Doru Sapta"

Gabriel Chifor, om de afaceri Deva

Dezmăț și pentru "Laguna Albastră"

Printre persoanele care au beneficiat de un sejur la Abu Dhabi s-a numărat și Alexandra Mărginean, inspector de specialitate FRJ, supranumită "Laguna Albastră". Conform precizărilor din raportul MTS, "a fost angajată cu normă întreagă, salariu 1.500 lei. Atribuțiile i-au fost date verbal de președintele FRJ, Sapta Doru. Exemplu: să se ocupe de delegațiile străine la competițiile internaționale organizate în România. Are domiciliul la Deva, situație care a dus la imposibilitatea prezenței sale la programul federației. Din verificările unor deconturi, singurele prezențe ale acesteia în perioada 2013-2015 au fost la Abu Dhabi - Emirate - Grand Șlem 2014 și la European Open 2015, Cluj". Cu toate astea, s-a învârtit și de prime: 1.600 lei (2014) și 2.000 lei (2015). A refuzat să răspundă întrebărilor Corpului de Control, motivând că e în Ungaria, chemată de Marius Vizer, șeful federației internaționale!

62.769 leia cheltuit FRJ, conform raportului MTS, pentru 17 invitați la 3 evenimente din 2014 (Havana - Cuba, Abu Dhabi - Emirate, Alghero - Italia): ar rezulta o medie de 3.692 lei (820 euro) de om pentru servicii de transport, cazare, masă sau taxe vize

Turul Europei

Italia, Irlanda, Malta, Rusia, Franța. Sunt țările unde amicii ori angajații personali ai ex-președinților Doru Sapta și Eduard Doandeș s-ar fi plimbat pe banii FRJ. Cap de listă: Cosmin Nicula, vicepreședinte Curtea de Conturi.

E mult mai amplu tabloul favorurilor oferite de FRJ pentru apropiații președinților Eduard Doandeș și Doru Sapta. Expertiza contabilă extrajudiciară realizată recent de societatea "Ceptureanu Account Expert Consult SRL" evocă alte cazuri în care persoane fără legături cu FRJ s-ar fi plimbat pe banii federației. Gazeta a mai prezentat beneficiarii respectivi, dar o nouă trecere în revistă, cu completările la zi, oferă dimensiunea unei batjocuri remarcabile la nivelul FRJ.

COSMIN NICULA - vicepreședinte Curtea de Conturi



Vicepreședintele Curţii de Conturi, Cosmin Nicula, a mers cu întreaga familie într-o vacanţă în Sardinia: jură că a plătit, documentele dinspre FRJ indică însă contrariul (foto: Agerpres)

1) Vacanță în Sardinia cu soția, două fiice și cumnații (29 iunie - 6 iulie 2014) - cost transport 6 persoane - cca. 9.640 lei (2.140 euro)

E prieten cu Doru Sapta, amândoi fiind din Deva. A fost deputat și senator PSD, în prezent e secundul lui Nicolae Văcăroiu la Curtea de Conturi, cu un mandat de 9 ani, început în 2014. La scurt timp după numirea în funcție, pleca într-o vacanță la Alghero (Sardinia), împreună cu soția, Simona, două fiice, Mădălina și Ana Maria, și doi cumnați, soții Ștefan și Ofelia Almășan. La Alghero s-a desfășurat un turneu organizat de clubul local de judo, câștigat de sportivele din România.



Soţia lui Nicula, Simona, alături de actualul primar al Bucureștiului, Gabriela Firea

Expertiza contabilă susține că FRJ a decontat transportul celor 6 persoane cu două facturi (BBTT1407011/30.05.2014, BBTT1408236/26.06.2014), pentru care nu e indicată însă nicio sumă. Un reper vine din raportul MTS: "FRJ a suportat contravaloarea transportului aerian pentru 9 persoane, dintre care 8 sunt străine federației, în sumă totală de 14.461 lei". E suma din care s-au achitat și serviciile pentru grupul Nicula - Almășan.

Nicula a susținut că a plătit întregul sejur, dar nu mai are chitanțele. "Vă poate confirma Sapta că i-am dat banii". Fostul șef al FRJ e însă de negăsit. Și nici nu au apărut dovezi că Sapta ar fi depus acești bani în contabilitatea FRJ.

"Biletele de avion, circa 9.000 de lei, și cazarea, cam 6.000 de lei, au fost plătite integral de familia mea. I-am dat banii în mână lui Sapta. A făcut însă o măgărie. Îl voi da în judecată"

Cosmin Nicula, mai 2017 "Nu mă implicați în mizerii! M-am păcălit! Toate documentele FRJ vor face obiectul unui control foarte riguros al Curții de Conturi atunci când va veni termenul firesc. Nu va exista nicio implicare de-a mea"

Cosmin Nicula, 29 iunie 2017

2) Cazare la Cluj pentru Enrique Iglesias

Grupul Cosmin Nicula - Lucia Moldovan - Marius Vărgaș a fost cazat la sfârșitul lunii mai 2015 la hotelul "Sun" din Cluj, tripleta, din cercul de prieteni ai lui Sapta, venind să asiste la concertul lui Enrique Iglesias! Gazeta deține o factură (PAL nr. 3270/23.05.2015) achitată de FRJ către hotel în beneficiul celor trei! Suma: 1.078,46 lei.

Și aici, Nicula susține că i-a înmânat personal lui Sapta suma de 200 de lei pentru cazare, fără să poată produce vreo dovadă: "I-am dat banii cu două săptămâni înainte. Dacă a băgat banii în buzunar și a facturat apoi pe federație, va avea probleme".

IOAN BENȚE - fost atașat de Interne la Ambasada de la Budapesta

Drum misterios la Moscova

Pasaj din expertiza contabilă: "Decontarea facturii de avion a dl. Bențe Ion – director al Comisiei Militare și de Poliție la Moscova pentru participarea la o competiție a forțelor militare și de poliție. Este o cheltuială în interesul Federației?". Nu apare nicio sumă. Bențe pretinde că, pentru câteva luni, a fost doar membru onorific FRJ în 2013, fără nicio activitate concretă și nu a fost niciodată la Moscova! "E o greșeală!", se apără timid Bențe, fost atașat de Interne la ambasada de la Budapesta. Admite că a fost propus la FRJ de ex-președintele Doandeș și de șeful FIJ, Marius Vizer.

MANOLE POPA - șofer personal al ex-președintelui Doandeș

Zboruri în Irlanda și Malta

Numele Manole Popa apare repetat în expertiza de la FRJ. Actualul secretar general, Gheorghe Savu, susține că e unul dintre șoferii fostului președinte Eduard Doandeș. În perioada 2011-2013, pe numele lui Popa au fost decontate servicii de transport (Italia, Malta), cazare, restaurant și video-on-demand (hotelurile bucureștene Ramada și De Silva RTH) în valoare de 6.530,64 lei (1.450 euro).

TUDOR NICULESCU - ex-proprietar al cafenelelor "Turabo"



foto: MediafaxFoto

Consilierul lui Doandeș se relaxează la Paris

Pasaj din expertiză: "Martie 2012. Solicită c/valoarea biletelor de avion pentru E. Doandeș și consilierul personal Niculescu Dragomir Tudor la Paris, la Campionatul Mondial de seniori din 2011! Decontarea facturii 11011031/10.08.2011ă7.911 lei". Prețul aferent pentru Niculescu: 3.407,07 lei. La momentul respectiv, Niculescu era patronul rețelei de cafenele Turabo, falimentată între timp, iar acum activează în managementul restaurantului de lux "Tapo" din București. N-a dorit să comenteze subiectul.