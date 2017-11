VIDEO INTERVIU Lacrimile unui jucător suspendat pentru că a pariat pe înfrângerea echipei sale. “E trist să ies așa din sport, la 21 ani. Eram o speranță a voleiului românesc”

Articol de Costin Ștucan

Miercuri, 08 Noiembrie, 16:49

Din cuprins Cum a reacționat Muscină în momentul în care observatorul meciului a intrat în vestiar și a anunțat că există un trend suspect de pariere De ce a pariat împotriva echipei sale, într-un meci la care antrenorul Arcadiei nu s-a prezentat Pe ce meciuri a mai pariat și de ce și-a deschis cont la o casă de pariuri De ce s-a tulburat când a trebuit să le transmită un mesaj fanilor Arcadiei, după ce a pariat împotriva propriei echipe

Alex Muscină e unul dintre cei trei voleibaliști români suspendați pe termen nelimitat de Federația internațională (FIVB) pentru că au pariat și au manipulat rezultatul meciului Vojvodina Novi Sad - Arcada Galați. Decizia a devenit publică săptămâna trecută, dar tânărul de 21 de ani a refuzat inițial orice dialog cu presa. “Nu vreau să comentez”, a răspuns, pe un ton trufaș, pe Facebook. După discuții cu familia sa, Muscină s-a răzgândit și a acceptat să-și explice gestul de a paria contra echipei sale. Pe durata discuției, jucătorul legitimat acum la CSA Steaua a avut momente în care și-a reținut cu greutate lacrimile. Interviul video poate fi urmărit integral mai jos.

Alex, ești al doilea voleibalist dintre cei trei suspendați care acceptă să vorbească. Până acum ai refuzat dialogul. De ce?

În mare parte din cauza rușinii pe care o simt față de rudele mele, față de prieteni.

Rudele tale nu știu ce s-a întâmplat?

Nu le-am zis eu direct. Poate au aflat. Nu le-am zis tuturor rudelor că am făcut asta. Numai câțiva știu, cred.

Facem un angajament? Facem un interviu sincer? Andrei Ursache nu a fost sincer în interviul de săptămâna trecut, iar Gazeta a demonstrat că el avea de fapt un cont de tipster de pariuri profesionist.

Da.

Șocul promovării la seniori

Ok, care e varianta ta? Ce s-a întâmplat în ianuarie? Oamenii știu doar că ați pierdut un meci de cupe europene în Serbia, iar tu și coechipierul tău, Alex Cerșemba, ați pariat contra echipei voastre…

Pur și simplu, la juniori am fost obișnuit să joc. Să fiu tot timpul titular, să câștig. Când am ajuns la seniori, acum trei ani, viața asta de seniori m-a lovit ca un perete. Am ajuns la VCM Tomis Constanța, dar după jumătate de an echipa a intrat în faliment și a trebuit să ne găsim altă echipă. Cât am fost acolo, am primit două salarii din șase.

Cât era salariul?

1.000 de euro pe lună.

Cum e acest salariu în volei?

Relativ mic. Pentru echipa aia care era campioană de ani de zile era cel mai mic salariu din echipă. Cât ar veni pe lună dacă împărțim 2.000 de euro câștigați la șase luni?

Alex Muscină, un absolvent de liceu fericit. Sursă: Facebook

300 și ceva de euro…

Da. După asta, pe 14 ianuarie 2015, ne-au anunțat că echipa se va desființa și că trebuie să ne găsim echipă până pe 20 ianuarie, când se încheie perioada de transferări. Noi, în patru zile a trebuit să ne găsim o echipă la care să putem juca. Altfel, ar fi trebuit să stăm șase luni sau să stăm de tot. Poate ne-am fi lăsat… Atunci am mers la Arcada Galați, care era un club de primă ligă, locurile 2-3. Cu buget bună, cu echipă bună. Antrenorul mă voia, toți de acolo mă voiau. Pe 19 ianuarie, am mers acolo, dar nu aveam nicio poziție de pe care să negociez…

Salariul ți-a crescut?

Nu. S-a înjumătățit. Apoi, la Galați, nu am jucat. Sau am jucat cam 15 puncte în jumătate de sezon.

Ce înseamnă asta în volei?

Înseamnă jumătate de set. Foarte, foarte puțin.

De ce?

Așa a dorit antrenorul. Eu eram foarte tânăr, nou venit. După acest sezon introductiv, m-am pregătit toată vara pentru că voiam să fiu mai bun. Sezonul nou a început, însă, cu aceeași situație. Ba chiar mai rău. Echipa a avut și mai mulți bani, a adus jucători și mai buni, iar șansele mele au scăzut și mai mult.

A pariat din frustrare

Asta se întâmpla în toamna lui 2016.

Da, știam deja că trebuie să jucăm în ianuarie cu Vojvodina. Undeva, după Anul Nou. Când am ajuns în preajma meciului, am aflat că o să mergem doar o parte din jucători cu o parte din staff.

Când ați aflat asta?

Cu o săptămână înainte de meci, cred.

De ce lipseau oamenii ăștia?

Trei dintre jucători erau răciți. Erau gripați.

Chiar erau gripați?

Da. Antrenorul principal, un bulgar, nu știu de ce nu a venit.

Nu a venit la meci?

Da, nu știu de ce. Cred eu că a avut niște probleme în familie. A mai făcut asta, a mai plecat de la echipă o perioadă, în pregătire. Am mers în Serbia cu rezervele, adică noi. Dar în momentul ăla, clubul a adus un alt jucător pe postul meu, un bulgar, care trebuia să-l înlocuiescă pe titular.

Erai practic al treilea jucător pe postul tău.

Da. În volei, dacă ești al treilea jucător pe postul ăsta, stai în tribună. Nici măcar nu te antrenezi. Atunci, eu am decis să merg la Steaua.

După meci?

Nu, înainte. Începuseră tratativele și speram să mă lase să plec înainte de meciul ăsta, ca să nu fac deplasarea care a fost de 18 ore, cu autocarul. Nu știu de ce nu am mers cu avionul, ne-au trimis cu autocarul. A fost crunt. Nu m-au lăsat, însă, să plec. După asta, din toată frustrarea că nu mă lasă să plec, că nu joc, că ne trimit cu autocarul, condițiile în care ne trimit, pur și simplu în mintea mea a fost să câștig o chestie. Să câștig ceva din chestia asta. Nu pot să-mi explic cum am ajuns la gândurile astea. De fapt, pot să-mi explic, dar nu știu procesul…Am încercat nopți întregi să-mi dau seama la ce mă gândeam eu atunci, dar nu am putut. Pur și simplu, am pariat.

Când ai decis să pariezi împotriva echipei tale?

Cu o zi înainte de meci.

Alex Muscină se pregătește să servească într-un meci al Arcadei Galați. Sursă: Colecție personală

Cont făcut pentru oferta de la Barcelona

Aveai cont?

Contul era făcut din vara lui 2016. Am văzut pe Facebook o reclamă la Betfair. Barcelona juca împotriva lui Las Palmas și avea o cotă mărită la șase. Normal, Barcelona era favorită. Atunci mi-am făcut cont, am pariat și am câștigat. Dar nu citisem că trebuie să rulez suma de bani câștigată. A trebuit să mă joc, să rulez banii ăia. După aia, am scos banii și până la ora meciului nu am mai jucat…

Până la ora meciului, ai mai pariat pe volei?

Da. Chiar de pe contul ăsta.

Și pe meciurile echipei tale?

Nu, pe echipa mea nu. Se jucau niște meciuri internaționale de volei și atunci am pariat.

Ai câștigat sau au pierdut?

Cred că am și câștigat, am și pierdut.

Revenind la meciul din Serbia. Aveai meci a doua zi, erai foarte frustrat și ai decis să pariezi împotriva echipei tale. Câți bani ai pariat?

150 de euro.

Ai avut vreo remușcare când ai apăsat pe butonul de plasare a pariului?

Nu mai țin minte.

Pariai împotriva echipei tale. Nu ai avut niciun gând că ai putea fi prins?

(Se gândește). Nu mai știu, nu mai țin minte.

Dar erai decis să intri pe teren și să joci…cum? Știai că vei câștiga bani dacă echipa ta pierde.

Pentru suma aia, câștigam 150 de euro, chiar dacă reprezentau o mare parte din salariul meu, chiar aș fi jucat. Poate lumea o să creadă sau nu. Aș fi jucat. Cum a făcut-o și Cerșemba.

Avertismentul observatorului. I s-a făcut rău în vestiar

A venit ora meciului și ai intrat pe teren…

Nu am intrat deloc pe teren. Nu am jucat. Țin minte că, înainte de a intra pe teren cu cinci minute, intră observatorul competiției în vestiar și spune că Federația internațională și încă cineva, ceva cu Betting System, au observat o activitate suspicioasă de pariere. Ne-au reamintit sancțiunile de care suntem pasibili.

Cum ai reacționat?

Pur și simplu m-am topit. Cred că m-am albit complet la față. Picioarele mi s-au înmuiat total și atunci m-am dus la antrenor și atunci i-am spus că nu pot să joc. Cred că, dacă intram pe teren, leșinam.

I-ai spus motivul?

Nu i-am spus. I-am spus că mi-e rău și se și vedea că mi-e rău.

Practic, nu ai jucat din cauză că ai clacat psihic la apariția observatorului…

Da. Până atunci nu conștientizam ce urma să fac și ce am făcut eu.

Alex Muscină, la fileu, în tricoul Stelei. Sursă: Colecție personală

A urmat meciul. Ți-a fost vreo secundă gândul la meci?

Nu. Adică, mă uitam, dar știam că nu o să intru. Nu aș fi putut. Mă gândeam la ce o să se întâmple după. Mă gândeam că vine observatorul și spune: “Ai fost tu, tu și tu!”. Dar el nu ne-a nominalizat. Ne-a zis doar că vor urmări meciul ăsta și returul cu mai multă atenție.

Ce s-a întâmplat după?

Am mers la Galați. Am tot sperat să mă lase să plec la Steaua. Nu m-au lăsat și am fost rezervă și la retur.

La retur, nu ți-a mai fost rău?

Nu, nu. A doua zi, m-am transferat la Steaua. Era echipa de pe primul loc, deși fusese văzută ca o nouă promovată. Dar făceau o treabă bună. Antrenorul de la Steaua mă voia. Când am ajuns acolo, speram să uit toate momentele pe care le-am avut la Galați și sentimentele negative. Voiam să încep partea plăcută a antrenoratului.

Dacă era la Steaua, era dat afară

Și ai început?

Jumătatea de sezon din primăvara acestui an a fost foarte bună. Am și jucat în meciuri importante. Antrenorul, Bogdan Tănase, m-a ajutat foarte mult și la tehnică, și la psihic. Le mulțumesc și lui și domnului Roșu că m-au ținut la club, deși au știut.

Când au aflat? Când ai aflat că ai fost descoperit?

În iunie. Eram la București, în pregătire. A apărut că sunt cercetat pentru pariere ilegală. De atunci, antrenorul mi-a spus că nu o să mă lase așa.

Iartă-mă, voiam să te întreb dacă ai vorbit cu cineva după ce observatorul v-a anunțat că sunt suspiciuni asupra meciului…

Atunci, nu. Doar cu…De fapt, când a intrat ăla (n.red. - observatorul), eu și Cerșemba ne-am uitat unul la celălalt și am fost distruși amândoi.

Muscină și Cerșemba sunt unul lângă altul, aproape de fereastră. Imagine din vestiarul Arcadei Galați după o victorie cu Zalău. Sursă: Facebook

Tu nu știai că el a pariat?

Nu știam suma. Nu știam dacă o să o facă sigur. Dar din moment ce s-a uitat la mine…

Deci ați avut niște discuții și știați că o să pariați…

Ăăăă. Discuții că o să pun nu au fost. Dar erau discuții despre frustrările noastre. Și el era în aceeași situație ca mine. Nici el nu juca.

Ne întoarcem în iunie, când ați aflat că sunteți anchetați…

Ne-au trimis mail. Antrenorul m-a ținut la echipă, a spus că mă va ajuta.

Reacția clubului care a fost?

Reacția oficialilor nu o știu.

Ai fost amendat?

Nu.

Ești conștient de faptul că la un club profesionist ai fi avut de suferit pentru asta?

Am asta în contract la Steaua. Dacă pariez pe orice sport sunt amendat și cred că sunt și dat afară.

Dar tu ai pariat la Galați…

…unde nu scria nimic, că n-am voie să pariez. Nici în contract, nici în regulamentul de ordine interioară. Abia acum câteva zile au scris cei de la federația de volei în regulament că parierea pe volei e ilegală.

La momentul în care ați pariat nu scria nimic în regulament?

Nimic. La doping ni se făceau niște teste, la pariuri nu fost niciodată. Acum știe lumea din volei, dar până acum nimeni nu știa sancțiunea și o parte nu știa că nu are voie să parieze pe meciuri din volei.

Citește mai jos continuarea interviului.

Alex Muscină dă un autograf unei fetițe, înainte de a fi suspendat pentru că a pariat contra echipei sale. Sursă: Cătă Scutaru

Dar mă gândesc că știai în sinea ta că nu ai voie să pariezi. Mai ales împotriva echipei tale…Nu e o scuză.

Normal că nu e o scuză, prezint doar situația.

E pregătit să se lase de volei

În regulamentul Federației internaționale, amenda este între 50.000 și 150.000 de franci elvețieni. Ești pregătit să o plătești?

Vă dați seama că, dacă o să fie, nu o să plătesc. Nu că nu aș vrea. Aș plăti-o dacă aș putea și dacă aș juca volei apoi. Dar, și dacă voi fi suspendat 5 ani sau 20 de ani, plus amenda asta, nu o să plătesc niciodată. E imposibil.

În cazul în care te lași de volei, nu plătești amenda…

Da. Nu au nicio putere asupra salariului meu viitor. Nu-mi pot opri salariul pentru amenda din volei.

Practic, ești cu un pas afară din volei…

Da. Chiar așa e.

Din cauza faptului că ai pariat împotriva echipei tale…

Da. (E tulburat și tace)

Ai regrete legate de meciul respectiv? E cam devreme să ieși din volei la 21 de ani.

(Ochii i se umplu de lacrimi). La 21 de ani să ieși din volei… e și mai trist pentru că puteam să joc volei bine. Eram chiar o speranță a voleiului românesc.

Cu atât mai mult.

Cu atât mai mult, cu cât și înainte am avut succese.

Părinții tăi au știut că ai pariat?

Nu, nu au știut.

De ce nu le-ai spus?

Speram pur și simplu să se uite. Să nu se întâmple nimic. Să știu doar eu și prietena mea. Cred că doar ea știa. Speram să treacă. Și așa, prin ce am trecut în perioada aia de o lună, în care nu știam dacă o să vină ceva, ce o să vină…A fost foarte greu.

Cum i-ai anunțat pe părinți?

Am primit joi știrea că sunt anchetat, vineri terminam pregătirea. Am plecat de joi acasă, m-am urcat în tren fără să le zic că vin acasă. Din tren, am sunat-o pe mama și…pur și simplu, i-am zis că nu o să-i zic la telefon, o să-i zic față în față. Nu știu dacă a fost un lucru bun sau a fost rău pentru că două ore și jumătate a așteptat.

Nu i-ai spus despre ce e vorba?

Da. Ea și-a dat seama imediat că am ceva M-a așteptat la gară, i-am spus chiar în gară.

Ce i-ai spus?

Eu nu mai țin bine minte momentele alea, dar ea mi-a spus că i-am zis: “Cred că s-a terminat cu voleiul”. După, am început să-i explic, pentru că nu înțelegea ce era cu pariul. Când i-am spus de amendă, atunci a conștientizat și a spus: “Woooow”. Apoi, toată familia mea a fost un sprijin total. Nu știam la ce să mă aștept, dar m-au surprins cât de apropiați au fost de mine atunci și acum.

Spune că nu a trucat meciuri

Ce a urmat în relația cu Federația internațională?

M-au audiat prin telefon. Atât. 30 de minute, 40 de minute. Mi-au pus niște întrebări similare cu cele de acum.

Probabil că ți-au mai pus una. Ai trucat vreodată vreun meci?

Nu știu dacă mi-au pus-o. Dar nu, răspunsul e nu. Nu s-a întâmplat niciodată chestia asta.

Dar ești conștient că e un fir foarte subțire între pariere împotriva echipei tale și trucarea de meciuri?

Da.

Poate depinde doar de sumă. Tu aveai profit 150 de euro. Dar dacă profitul era de 10.000 de euro și știai că urmează să intri pe teren…

Cred că dacă profitul era 10.000 de euro, n-ar fi fost prima dată când făceam chestia asta. Dacă aș fi ajuns să câștig 10.000 de euro de pe urma unui meci, până la momentul ăla ar mai fi fost nu știu câte pariuri. Probabil, până atunci aș fi fost ca oricare alt jucător din lumea asta a pariurilor.

Cât de mare e tentația să parieze pentru un sportiv de performanță, în lumea digitală în care cu un click ai acces la site-urile caselor de pariuri?

Cred că tentația e mare, dar nu doar pentru sportivi.

Jucătorii Arcadei pozează fericiți. Muscină este al doilea din stânga. Cerșemba este al treilea din dreapta. Sursă: Cătă Scutaru

Da, dar publicul nu influențează rezultatul unui meci.

Eu nu o simt așa mare.

Ai văzut o ofertă cu cotă șase pentru Barcelona și ți-ai făcut cont.

Da.

Asta însemna că urmărești ofertele caselor de pariuri.

Nu e adevărat. Chestia asta îți apare ca o reclamă sponsorizată pe Facebook. Poți să alegi să nu le vezi, dar trebuie să intri pe fiecare pagină de pariuri și să-i dai block. Lucru pe care nu-l face nimeni. Companiile de pariuri asta fac. Ei plătesc pentru reclamă la Facebook să le apară tuturor persoanelor care intră pe Facebook.

Ai colegi despre care pariază?

Nu. Chiar și acum sunt niște suspiciuni din volei, și când am aflat de Ursache, am fost surprins. Nu credeam chestiile astea. Și anul trecut lumea a spus că Galați s-a lăsat cu Zalău în campionat, iar Zalău s-a lăsat în cupă. Dacă mă întrebi pe mine, n-aș fi zis asta nici în 1.000 de ani.

Ai simțit în vreun meci că lucrurile nu sunt în regulă?

Nu, niciodată.

Mama lui i-a spus să-și închidă contul

Ești suspendat acum pe termen nelimitat. Ce faci în timpul ăsta?

Mă antrenez, echipa mă lasă să mă antrenez, și mă duc la facultate (n.red. - urmează cursurile ASE)

Asta e alternativa la volei…

Da.

Ești pregătit psihic să te lași de volei?

Da. Poate la două săptămâni după…când o să vină chestia asta.

Spui “când”, nu “dacă”…

Da, când o să vină, exact! Probabil o să încep să simt o mâhnire, să am sentimente mai triste. Dar acum, după 11 luni de așteptare și de pierdere de timp, pur și simplu nu știu ce să fac. Nu știu pe ce drum să o iau. Le-am dat mail celor de la FIVB și mi-au spus că o să-mi răspundă la timpul potrivit. Au răspuns după o lună. Au spus că din cauza gravității actelor mele trebuie să fie o reacțiune imediată. Reacțiunea imediată nu știu cum a fost pentru că eu am fost anunțat că sunt suspendat abia după 6 luni. În timpul ăla am jucat. Dacă actele mele au fost așa de grave, de ce am fost lăsat să joc?! Dacă eram așa un parior și un aranjator de meciuri, blatist, puteam să mai fac asta de atâtea ori în campionat și în amicale.

Ai mai pariat de atunci?

Nu.

Dar ai mai avut tentația?

Nu, am avut doar repulsie. Știu că mama m-a pus să-mi închid contul de la Betfair. La audiere, m-a întrebat o femeie de acolo: “Dacă ai vedea că un om ar vrea să-și închidă contul după chestia asta, n-ar părea că acel om ar vrea să-și ascundă urmele?”. Nu le-am spus că mama m-a pus să-mi închid contul. Le-am spus doar: “Dacă voiam să-mi ascund urmele, puteam să mă gândesc să nu pun de pe numele meu”.

Te-ai gândit vreodată să pui de pe alt nume?

Nu. Pur și simplu le-am zis că, dacă eram unul care a făcut sau a gândit asta foarte bine, nu aș fi făcut așa. Asta arată naivitatea și prostia de care am dat dovadă, punând pe numele meu.

A intrat pe site din vestiar, să anuleze pariul!

Ai vrut vreo secundă să anulezi pariul când observatorul a venit la voi?

Da, am vrut să fac chestia asta. N-am mai avut cum, era blocat pariul.

Deci, cu câteva minute înainte de meci, tu intrai pe cont și încercai să ștergi pariul?

Da. Da.

Alex Muscină, al treilea din stânga, surâde în mijlocul colegilor săi de la Arcada. Era perioada în care nu juca. Sursă: Facebook

Dacă nu ai fi fost prins, ai fi câștigat 150 de euro. Cum crezi că ar fi mers mai departe relația ta cu pariurile?

Mmmm…pentru cât stres a fost în perioada aia, nu cred că aș mai fi făcut asta niciodată.

Nu, în cazul în care nu erai prins. Câștigai banii lejer și viața continua fără stres…Cum ar fi decurs relația cu pariurile? Te sperie gândul că puteai ajunge un parior înrăit care putea chiar să influențeze meciurile propriei echipe?

(Tace) Mmmmm, nu mă sperie. Nu cred că aș fi ajuns până acolo. La cum erau așezate lucrurile la Steaua, nu aș fi făcut asta. Aici chiar urma o perioadă bună. Nu aș fi avut niciun motiv.

Cum îți explici faptul că jumătate din voleiul de performanță din România era conectat la o pagină de ponturi la pariuri, pagina lui Andrei Ursache?

(Râde) Chiar nu pot să-mi explic.

Cum de n-ai fost printre prietenii paginii?

Cu o zi înainte sau chiar în ziua în care a apărut chestia asta în Gazetă, mi-a dat cerere de prietenie exact pagina asta. Am crezut că e un idiot care vrea să facă o glumă cu mine. Nu i-am dat accept pentru că am zis că e un bou. Nu era ceva clar, că dă cineva ponturi acolo. Când am aflat din ziar ce e de fapt, am zis: “Wooowww”.

Dar cum îți explici prezența asta în masă pe pagina asta?

Nu știu. Aici ai și tu dreptate când spui că un oficial de volei, un jucător, dacă îți dă cineva add, nu dai accept. Dar asta nu înseamnă că fiecare de acolo juca la pariuri sau truca meciuri.

Evident că nu. Spune doar că lumea e racordată la ponturi și la un cont de tipster profesionist.

Da, am văzut. Nu pot să-mi explic. Poate au dat pur și simplu accept. Nu-mi explic de ce a mai intrat să-mi dea mie add dacă era și el implicat în chestia asta.

A mers la un preot

Ai spus că a fost o perioadă foarte stresantă. Ai încercat să vorbești cu un psiholog?

Da, imediat după, dar nu am vorbit cu un psiholog, am vorbit cu un preot. M-a liniștit foarte mult prin ce a spus el.

Ce ți-a spus?

Că sunt lucruri mult mai rele pe lumea asta. Sunt lucruri mult mai rele pe care le poate face un om. Chiar și în lumea sportului, unde chiar ar putea să trucheze un meci. Ar putea omorî pe cineva. Eu nu am luat banii din buzunarul cuiva, banii colegilor mei, pâinea de la gura cuiva. Chestia asta m-a făcut să realizez că poți să-ți pierzi o mână, că poți chiar muri. Vorbele lui m-au liniștit. (E tulburat și cere un răgaz pentru a bea apă)

Lacrimi și tăcere în studio

Am văzut poza cu tine din momentul în care soția antrenorului vostru de la juniori a primit medalia și tricoul de campioni pentru soțul ei decedat în timpul sezonului. Ce ar spune antrenorul tău, care nu mai e printre noi, dacă ar vedea ce s-a întâmplat? Dacă ar ști că ai pariat împotriva echipei tale?

(Ochii i se umplu de lacrimi) Nu știu.



Alex Muscină, cu ochii în lacrimi, în momentul în care soția antrenorului său decedat primește medalia și tricoul de campion. Sursă: Facebook

Ce i-ai spune dacă ai putea să-i explici?

(Se adună cu greu după multe secunde) Nu știu, i-aș explica faptul că nu e…Cum m-a introdus el în volei, disciplina pe care mi-o cerea el, felul în care ne-a modelat, nu ne-a modelat spre chestia asta. Și…nu știu. Chiar…

Vreau să te uiți în camera aia și să le transmiți un mesaj fanilor Arcada Galați care merg la sală, care susțin echipa…Să le spui ceva după ce ai pariat împotriva echipei pe care o susțin.

Cred că suporterii ar trebui să fie liniștiți și siguri pe echipa lor. Clubul nu are nicio vină. Antrenorul, sponsorul, primăria nu ar trebui să fie nesiguri. Asta e treaba unor copii frustrați, puști frustrați…

Voi ați vrut să vă răzbunați pe club?

Chestia asta nu o să aibă o repercusiune asupra clubului. Pierdeau meciul din cauza situației, nu din cauza noastră. La volei, un jucător dacă vrea cu adevărat să piardă un meci, nu-l poate pierde singur. Nu are acum. Mai sunt alți cinci jucători și alte atingeri. Suporterii ar trebui să se simtă în siguranță susținând echipa.

Și prietenilor tăi care nu știu ce le transmiți?

Că sunt același.

Același, cum?

Același cum mă știu ei. Poate câteodată prea…Poate că prietenii mei o să știe când spun că “sar”. Ei poate știu despre ce e vorba. Sunt la fel. Nu m-am schimbat.

Îți pare rău de ce s-a întâmplat?

(Se abține să nu plângă). Cred că e evident.

