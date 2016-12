SUPERLATIVELE GSP 2016 Marius Șumudică e antrenorul anului: "Sunt tentat să pariez, dar mă abțin"

Articol de Andrei Crăiţoiu

Joi, 22 Decembrie

Din cuprins: Ce spune despre suspendarea primită de la FRF din cauza pariurilor De ce Boldrin și De Amorim nu confirmă la Steaua Totul despre oferta refuzată din Turcia Cum ar răspunde la o ofertă făcută de Becali de a veni la Steaua

Marius Șumudică și-a construit cariera de antrenor urcând de la un nivel foarte mic, de la liga a treia, până la imaginea de "diavol" al steliștilor, rival de temut pentru cel mai bogat club românesc.

Rapidistul Șumudică a creat un lot și l-a făcut să creadă că Steaua e un adversar și că poate fi doborât. E o explicație a victoriei din vară, titlul câștigat în mod surprinzător de giurgiuveni. Echipa e la fel ca Șumi, capabilă de orice.

Să piardă inexplicabil vreun meci, apoi s-o scoată la capăt cu o execuție sau cu o decizie genială, salvatoare. E un haos cu care Șumudică s-a obișnuit. Așa îi place, să-și întrețină tensiunea care l-a albit de tot.

Clasament general:

1. Șumudică 22p 2. M. Lucescu 20 3. Hagi 18 4-5. Olăroiu 5,5 4-5. Reghecampf 5,5 6. Ed. Iordănescu 1,5 7-8. Mulțescu 1 7-8. Pustai 1 9. Rednic 0,5

Antrenorul Șumudică a devenit mai bun decât fotbalistul Șumudică?

Ca performanțe, da. Ca jucător am luat titlul cu Rapid și o Cupă. Calificarea asta în primăvara europeană e o realizare mare, pe care va fi greu s-o egaleze cineva în anii următori.

De ce să n-o egaleze?

Fiindcă nu se mai investește. A mai rămas doar Steaua care cumpără jucători. Păi, Steaua a tot pierdut puncte și n-avea cine s-o dea jos de pe primul loc! Craiova, a doua clasată, se încurca și ea întruna.

Care e diferența dintre programul unui jucător și cel al unui tehnician?

Când eram jucător aveam mai multă grijă de mine. Mâncam mai sănătos, aveam un program strict cu masă, odihnă. Acum sunt cam bulversat, vreau să le fac pe toate și nu-mi ajunge timpul. Sunt bolnav după fotbal, văd meciuri aproape nonstop, din toate campionatele. Relația mea cu familia înseamnă că ne vedem dimineața și seara, cam atât. Folosesc InStat, Wyscout, diverse programe care mă ajută să pregătesc meciurile. Fac și programul antrenamentelor în funcție de adversarul din meciul următor, caut să pregătesc echipa pentru o anumită idee.

"Trișorii au scăpat mai ușor!"

Ce presupune asta?

Spre exemplu, dacă adversarul următor e o echipă care se baricadează, facem diferite exerciții prin care să ducem mingea pe benzi... Nici nu știu dacă să scrieți asta, să nu pară că pozez în mare antrenor. Când eram jucător, eram mai liber. Mergeam la antrenamente și pe urmă bagabonțeam. Adică aveam timp de orice.

De ce nu v-ați adus un înlocuitor în cele două luni în care ați fost suspendat?

Puteam să iau un oarecare cu licență Pro, că mi-au fost propuși mulți. Am preferat să rămân cu oamenii pe care îi cunosc bine. Eu eram suspendat, secundul Bogdan Andone plecase "principal" la Satu Mare. Timp de două luni, Cristi Petre și preparatorul fizic au dus antrenamentele. Doar doi oameni, jumătate din câți eram în sezonul trecut. A funcționat, până la urmă, dovadă că-mi dați premiul pentru antrenorul anului, deși eu am condus echipa doar două luni din douăsprezece. Dacă am ieșit antrenorul anului în zece luni, e grav!

Credeți că FRF v-a tratat exagerat?

Au fost foarte tranșanți. Eu recunosc că am greșit, dar și regulamentul e prost întocmit. Sunt antrenori, jucători care au greșit în străinătate și au fost amendați sau suspendați câteva meciuri. La Gloria Buzău au fost jucători care au recunoscut că trucau meciuri și au luat pedepse mai mici decât a mea! Atenție, ei au trucat! Ce e mai grav, să truchezi meciuri sau ce am făcut eu, că am jucat la pariuri și n-am câștigat niciodată?

Federația v-a lăsat totuși să terminați campionatul, v-a amânat executarea suspendării.

Poate au fost îngăduitori, dar asta n-a fost tocmai o concesie, am putut să termin campionatul datorită unei litere din regulament. Nu mi s-a făcut mie vreun cadou.

Mai există tentația să pariați?

Există, dar mă abțin. Și când mă uit cu staff-ul meu la un meci pariez cu colegii. Pe o masă, pe zece flotări, pe nu știu ce. Că bat gazdele, că se mai dă un gol... Mă abțin să mai pariez oficial, fiindcă ar fi un dezastru pentru cariera mea să fiu suspendat din nou. E singurul job pe care-l am, e meseria din care îmi întrețin familia. Și-mi place foarte mult ceea ce fac.

Șumudică: "Gigi mi-a zis să tac un an și mă ia la Steaua"

Șumi dezvăluie o propunere a lui Becali, o ofertă pe care spune c-ar fi greu s-o accepte, din cauza sentimentelor păstrate pentru Rapid.

2016 e cel mai bun an din cariera de antrenor a lui Șumudică: un titlu, Supercupa și primăvara europeană // FOTO Raed Krishan

E o influență a unei mafii a pariurilor?

Cu siguranță. Nu știu la ce nivel. Cred că sunt puțini antrenori care să facă jocurile vreunei mafii. Nici nu cred că există vreun antrenor care să se implice. Fiindcă așa ceva poate fi făcut doar cu jucătorii. Și dacă-i ceri unuia să facă un blat, la un moment dat s-ar putea să ajungi în conflict cu acel jucător, care te are la mână. Și nu mai pui capul pe pernă. Mi se pare că în tenis e mai simplu, că se joacă unu la unu, nu e nevoie să se implice multe persoane. În fotbal e mai greu.

De ce nu ați mai pomenit de anticârcel în ultima vreme?

M-am certat cu ăia, nu mi-au dat nimic. Mi-a adus unu o pungă cu medicamente odată. Eu nu ceream pentru mine, voiam să ne dea medicamente pentru echipă, să nu le mai cumpărăm. Eu am început să pomenesc produsul respectiv în momentul în care alții ziceau că ei iau prafuri, că beau din pungulițe. Noi, cu nuielușa și cu anticârcelul, am reușit să luăm campionatul.

În Ancheta Gazetei v-au votat ziariștii, cititorii...

M-am votat în fiecare zi pe GSP.ro. Recunosc! În fiecare zi intram și mă votam.

Diferența a fost, oricum, mare față de Mircea Lucescu, al doilea clasat.

Atunci, puteți să scădeți voturile mele, dacă tot câștigam.

"Pe Boldrin trebuie să știi cum să-l iei"

Tehnicienii din Liga 1 nu v-au votat pe primul loc. Vă surprinde că nu vă simpatizează?

Poate așa au văzut ei, au considerat că sunt alții mai buni. Adevărul e că, nu te supăra pe mine, însă nu poți să nu-i dai lui Șumudică premiul pentru antrenorul anului! Nu poți, după ce am făcut eu anul ăsta! Am luat campionatul, Supercupa, am scos-o pe West Ham, am vândut jucători pe milioane de euro.

E interesant și că v-a votat publicul, deși steliștii sunt majoritari.

Mă oprește lumea pe stradă. Intru în mall și din zece persoane, nouă mă opresc și mă felicită, fac poze cu mine. Nu credeam să ajung vreodată în situația asta. Eu mă mir că m-au votat ziariștii, nu mi se pare că sunt simpatizat de presă.

De Amorim și Boldrin sunt "țepe" pentru Steaua?

Niciodată! Știu unde vrei să ajungi. Pe De Amorim, Al Ain plătea un milion de euro în vară, când eram în cantonament. Și Steaua l-a luat cu tot cu Boldrin pe un milion! Uitați-vă ce zice Daum despre Boldrin, că dintre toți străinii, pe el l-ar lua la națională. Nu poți să zici că n-are ochi Daum!

Totuși, ce se întâmplă cu Boldrin?

El e un tip care pare mai rece, dar e foarte sensibil. Trebuie să știi cum să vorbești cu el. Mie nu-mi venea la reunire, nu se întorcea din Brazilia. Se ducea la aeroport, conducea 400 de kilometri, și când să se urce în avion se răzgândea și se întorcea acasă, de dragul familiei. Am plătit bilet de avion de la mine ca să-l aduc! Și la Chiajna, și la Astra. Trebuie să înțelegi un străin când îl aduci aici. Eu am jucat în străinătate și știu cum e să te simți al nimănui. Când iese patronul și te face pardaf la televizor, îți vine să-ți iei bagajele și să pleci. "De ce să mai stau eu pe aici? Mă duc!". La Chiajna și la Astra, Boldrin avea procent de pase reușite de peste 82 la sută. Ca mijlocaș înseamnă foarte mult!

""Pe mine m-au emoționat oamenii mereu. M-au dat afară de la școală după ce am intrat peste o profesoară care făcuse o fată să plângă. Am intrat în clasă și i-am zis profesoarei: «Nu vă e rușine?!». În clasă era și directoarea și m-a dat afară"" Marius Șumudică, antrenorul anului 2016

Niculae nu l-a lăsat la Dinamo

Dintre toți jucătorii pe care i-ați dat la Steaua, cu plecarea lui Enache ați fost de acord. De ce?

Fiindcă nu mă ajuta. Enache poate juca bandă dreapta într-un sistem cu trei fundași centrali. Sau mijlocaș dreapta în 4-4-2. Niciodată fundaș dreapta! N-are calități de deposedare, nu are plasament. Nu poți să iei portarul și să-l faci vârf! Am considerat atunci că Boudjemaa, care e mai tehnic, e mai util ca mijlocaș dreapta.Când am auzit că Steaua dă 500.000 pe Enache, l-am dus eu cu mașina! Glumesc, i-am zis să se ducă. Abia așteptam să se transfere. Nu vreau să-l jignesc, doar că nu-l consideram vreo mare pierdere.

Cât la sută din încasările clubului v-au revenit?

5 la sută din 15 milioane de euro vin 750.000, nu? Sub 5 la sută. 3-4 la sută, atât am încasat.

E posibil să plecați în iarna asta de la Astra?

Doar să-mi dea 150.000, clauza. Altfel nu se poate să plec. Nu plec fără să mi se achite clauza.

Aveți salariile plătite la zi?

O lună întârziere.

Cu Ioan Niculae când ați vorbit ultima oară?

Am fost la el în birou când am avut o ofertă din țară.

Oferta de la Dinamo?

Știți voi de unde. M-a chemat Buduru la Interagro să vorbesc cu Niculae. Mi-a zis "există o clauză, dacă vrei să pleci". I-am zis că nu pot să plătesc 150.000 de euro. M-a poftit afară din birou și am plecat.

Niculae v-a impus vreodată un jucător?

Niciodată! Mi-a mai dat mesaje în timpul câte unui meci "jucătorul X joacă la noi?", în ideea că nu era mulțumit de acel fotbalist. Nu mi-a zis pe cine să folosesc. Dacă mi-ar zice, oricum aș face invers.

Cum l-a speriat Turcia

Cum au fost negocierile cu Gaziantep?

Eu am zis că dacă e posibilitatea să plec, plec. Dar nu să plătesc de la mine 150.000 de euro. Turcii erau de acord să achite ei, doar că n-am putut să plec. Mie îmi place confortul, nu să stau să aud bombe. Când am mers la hotel să discut cu Gaziantep, trebuia să semnăm în recepție. Ei m-au invitat la etajul 8, a fost un semn. Când am urcat acolo, pe televizor erau bombe, nu știu ce, fiftytwo killed. 52 de morți și creștea numărul!

Cât de mulți bani vă ofereau turcii?

De șase ori mai mult. Adică îmi dădeau 50.000 pe lună. Între timp am mai avut o ofertă din Turcia și am refuzat-o și p-aia. Mi-e frică să merg în Turcia.

Steaua s-a bazat că vin De Amorim și Boldrin și schimbă jocul. Nu a funcționat planul. E posibil să nu meargă nici Alibec?

E cu dus și întors. Când am venit la Astra, nu l-am băgat pe Denis în primul meci, cu Petrolul. Am jucat cu Fatai în atac. Alibec s-a ridicat în ședință și mi-a zis: "Băi, ce faci?". Pe urmă l-a avertizat pe secund "pe mine să nu mai contați de azi înainte!". I-am spus secundului să-l scoată de pe listă, că îl trecusem rezervă. Denis a intrat în vestiar și a zis "ce se întâmplă? Eu nu mai am tricoul aici?". "N-ai zis, mă, să nu mai contăm pe tine?". A fost rezervă, până la urmă. A intrat pe parcurs și a dat gol. După meci i-am luat mâna și mi-am dat singur o palmă, "bravo, bă, tu ești cel mai bun atacant din România!". Din momentul ăla a fost ca și copilul meu. Și cred că el mi-a câștigat campionatul.

Ce-i permitea lui Alibec

Cum ar trebui să se poarte Reghecampf cu el?

Nu pot să-i dau sfaturi lui Reghe. I-am dat și mesaj acum câteva zile, i-am zis că e momentul să facă ceva.

De ce i-ați dat mesaj?

Fiindcă mi-e milă de el. Nu vreau să-l jignesc când spun asta. Multă lume dă în el acum, când nu are rezultate. Trebuie să fie puternic și să iasă din situația asta. Și eu am trecut prin așa ceva. Nu la nivelul ăsta, că Steaua e Steaua, e cea mai mediatizată. Dacă se întâmpla la Botoșani ce se întâmplă la Steaua nu ar fi vorbit nimeni.

E posibil să nu meargă relația asta Reghe-Alibec?

Cred că va fi o relație bună între ei. Problema e ca și grupul să-l accepte pe Denis. La Astra l-a iubit grupul, l-a divinizat. Jucătorii sunt foarte uniți, vin cu o oră și jumătate înainte de antrenament ca să joace tenis de picior în cabină, fac caterincă, se pândesc care întârzie, își închid ușile ca să întârzie și să se amendeze. E un grup senzațional! Nou-veniții sunt imediat asimilați, ca într-o cocă de cozonac. Ai văzut când faci cozonac, dacă adaugi niște firimituri, coca le asimilează imediat.

Ați zis la un moment dat că i-ați acceptat multe lui Alibec. Ce i-ați acceptat?

N-am intrat niciodată la el în cameră într-un an și jumătate, nu l-am sunat niciodată să văd dacă e acasă, să-l verific. Le-am zis de la început în vestiar: "Cine fumează? Spuneți-mi, că și eu am fumat când jucam!". Au ridicat mâinile. "Nu fumați de față cu ceilalți jucători, nu fumați în vestiar, niciodată nu fumați în fața mea!". Eu prefer să vină la mine să-mi spună: "Șumi, am băut două sticle de vin, nu pot să fac antrenament azi". "Nicio problemă, stai". Nu-l pun să facă 100 de lansate, să-l distrug fiindcă a petrecut. Mai bine îl las acasă să doarmă. Am știut să le ofer timp liber sau ce au mai vrut ei și în felul ăsta i-am obligat și pe ei să-mi ofere randamentul pe care-l așteptam.

Nebuni după fotbal

Dacă v-ar chema Becali la Steaua v-ați duce?

E foarte greu. Altădată spuneam că e imposibil, acum zic că e foarte greu.

De ce ar fi atât de greu? Suporterii oricum nu mai vin, n-ar avea cine să vă înjure.

Ar veni suporterii. Ar veni 30.000 să mă înjure pe mine. Așa cred. Acum, pe măsură ce mă gândesc la Steaua, mi se pare iar imposibil.

Gigi v-a propus vreodată?

Am mai vorbit cu el, mi-a zis "băi Șumi, taci și tu din gură un an, doi, să uite lumea, și imediat te pun antrenor la Steaua. Dominăm fotbalul românesc!".

Și atunci, de ce e imposibil, din moment ce ați și discutat?

Rapid e echipa vieții mele. De când am mers prima oară în Giulești și am văzut puhoiul de 40.000 de oameni și am auzit tobele cum bat samba, m-am îndrăgostit, am zis "asta e echipa mea!". N-am inimă, n-aș putea să lucrez de plăcere la Steaua. Eu am o relație bună cu Gigi.

Aveți vreun antrenor favorit din Liga 1, unul care să vă impresioneze?

Nu neapărat. Și nu caut să le plătesc polițe fiindcă nu m-au votat în ancheta Gazetei. Îl apreciez pe Hagi pentru consecvență, merge pe o idee de joc indiferent dacă la un moment dat nu-i iese, își păstrează principiile. I-am dat mesaj de curând să-l felicit că a ajuns pe primul loc.

Nu s-a supărat Hagi după ce ați zis că pariați casa pe victoria Stelei cu Viitorul?

S-a supărat atunci, da. Pe urmă i-a trecut. M-a sunat după ce l-am felicitat, mi-a zis "băi Șumi, știi de ce avem noi doi succes? Pentru că amândoi suntem nebuni, pasionați, obsedați de fotbal!". Are dreptate.

640.000 €a câștigat Șumudică din 28 aprilie 2015, de când o antrenează pe Astra, din salariu și prime pentru titlu și pentru rezultatele din Europa

6luni mai durează contractul lui Șumudică la Astra, până la 30 iunie 2017. Antrenorul a anunțat deja că nu e interesat să prelungească înțelegerea



""Mai mult de doi jucători nu vreau în iarnă. Doar să pun în locul celor care pleacă. Am o relație foarte bună cu Dani Coman și am clădit ceva împreună aici. Mai departe, vedem ce se va întâmpla la Astra"" Marius Șumudică, antrenorul anului 2016

