SUPERLATIVELE GSP 2016 Fernando Boldrin, străinul anului: "Sunt îndrăgostit de familia mea, d-asta niciodată n-am ajuns la timp la reunire"

Cartierul general al Stelei s-a mutat din Ghencea în Domnești și din Domnești în Berceni. Afară e o ceață de-o tai cu cuțitul, dar toți jucători vicecampioanei vin la bază cu mult înainte de ora 10:00.

Nu întârzie nimeni, iar Fernando Boldrin, jucătorul străin al anului 2016, ajunge alături de prietenul său William de Amorim.

"Nu scap de voi nici aici? Băi, chiar și aici ați ajuns, sunteți peste tot", glumește Reghecampf înainte ca echipa să ia micul dejun împreună. E o regulă impusă de antrenorul de 41 de ani și respectată de toată lumea.

Cu un pahar de cafea în mână, Fernando vine liniștit la întâlnirea cu reporterul Gazetei: "Hai să-i dăm drumu' la treaba!", în timp ce restul jucătorilor se retrag în camerele noului stabiliment inaugurat în urmă cu mai puțin de o lună.

Fernando, cum de un jucător care a jucat 7 ani în Brazilia a decis să vină în România?

Da. Bună întrebare. Am jucat acolo la mai multe echipe, din care două chiar au fost mai puternice. Am venit în România fără să știu nimic despre fotbalul de aici, de țară sau orice altceva. Auzisem așa, câte ceva, de Steaua și de Dinamo, dar nu foarte multe.

Nu știai nimic despre noi, totuși ai venit aici. Nu ți-a fost frică să pleci în necunoscut?

A fost un pic ciudat, dar a fost dorința mea să vin în România. Agentul meu a trimis un video cu mine, cu evoluțiile pe care le aveam, iar Marius Șumudică le-a văzut. După ce a studiat imaginile i-a plăcut de mine. Așa am ajuns în România! Am avut șansa să vin aici, să joc pentru Chiajna.

Înainte să ajungi în România ai avut și alte oferte din alte țări?

În momentul ălă nu am mai avut nicio ofertă. Singurul contact pe care l-am avut a fost cu cei de la Chiajna.

Care au fost primele impresii în momentul în care ai ajuns aici?

Era foarte frig. Ha, ha, ha! Așa cum e și acum afară, e ger, e foarte frig. Una peste alta, am avut o impresie bună, nu mi-a fost deloc greu să mă acomodez în România. Mi-a plăcut foarte mult ce am găsit aici. Poate am avut unele probleme cu limba română, pentru că e un pic dificilă, dar...

Chiar, cum te-ai descurcat să comunici cu colegii?

A fost destul de greu în primele șase luni, dar apoi ușor, ușor am început să învăț și am înțeles imediat. Am avut și noroc, pentru că Șumudică vorbea portugheză și asta m-a ajutat foarte mult. M-am chinuit în română, dar acum nu mai am niciun fel de problemă. Vorbesc și pot să citesc orice.

"Mie îmi place să joc sub presiune"

După Chiajna, ai ajuns la Astra. Ai ales Astra doar pentru că acolo era Șumudică?

A contat enorm de mult că el era antrenor acolo și-am ales să merg la Astra mai mult pentru el. După perioada pe care am avut-o la Chiajna, am primit oferte mult mai bune din punct de vedere financiar. Erau oferte din străinătate, dar am preferat să merg alături de el pentru că-l știam foarte bine și mi-a dat încredere.

Ce fel de antrenor e? Cum l-ai caracteriza?

Un antrenor care știe foarte bine să motiveze, are un har special de a face jucătorii să se simtă bină. Știe foarte bine să pună echipa pe teren, să comunice, să spună exact ce vrea de la noi.

Care sunt diferențele între Șumudică și Reghecampf?

Sunt pus într-o situație un pic delicată și aș prefera să nu vorbesc despre cei doi antrenori făcând o comparație. Acum, Reghe este antrenorul meu, cu care mă înțeleg foarte bine și trebuie să fac treabă aici, la Steaua.

Ești un jucător care are nevoie de o atenție specială din partea antrenorului?

Nu cred, dar mie îmi place să vorbesc atunci când simt nevoia cu antrenorul. Să-l întreb ceva, să comunicăm, să avem dialog și-o relație bună.

Ai părut extrem de supărat după declarațiile lui Becali. Suferi atunci când ești criticat?

Am făcut acele declarații, dar vreau să le uit. Nu mai are rost să discut despre ce a fost. Vreau să fiu liniștit și să nu mai discut deloc despre ceea ce am spus atunci.

Ești un jucător căruia îi place sau îi displace presiunea?

Îmi place presiunea. De ce să nu-mi placă? Când ai presiune la echipă te motivează suplimentar și tu trebuie să încerci să dai tot ce ai mai bun și să fii în formă în orice moment. Te ajută mult atunci când joci sub presiune sau, cel puțin, așa cred eu.

""Cei de la Steaua m-au căutat pentru prima dată la meciul cu FC Copenhaga. Imediat după ce s-a terminat meciul, m-a sunat agentul și mi-a spus că există un interes clar din partea celor de la Steaua"" Fernando Boldrin, stranierul anului 2016

"Nu-mi vine să cred ce se întâmplă la Astra"

Cu Gigi Becali ai apucat să vorbești față în față?

N-am apucat să vorbesc niciodată cu el, nici măcar la telefon.

Dar cu Ioan Niculae?

La fel. Niciodată.

Crezi că ai luat cea mai bună decizie de a semna cu Steaua?

Da, de ce nu? Steaua este o echipă mare a fotbalului românesc, care are ca obiectiv în fiecare an să câștige campionatul. Am venit pentru asta aici, vreau să câștigăm titlul și să avem performanțe împreună.

Decizia de a veni la Steaua a contat și ținând cont de ce se întâmpla la Astra?

Legat de bani, te referi?

Da.

Pentru mine a contat în primul rând liniștea financiară de la Steaua! La Astra era o problemă foarte gravă, iar în momentul în care noi am plecat, am discutat cu cei din club și ne-au spus clar că e mult mai bine că plecăm, pentru că nu mai erau bani mulți.

Cât a fost datoria pe care Astra o avea către tine?

Foarte mare, dar am recuperat toți banii. Nu am plecat de acolo fără să-mi iau banii, mai mult, am luat și ceva în plus.

Care este cel mai neplăcut moment pe care l-ai trăit la Astra?

Atmosfera în vestiar și la echipă era una senzațională, ne duceam cu plăcere la antrenamente. Aveam o echipă și un staff foarte bun, dar toate până venea ziua de salariu și începeau problemele. Din păcate, aceasta a fost cea mai mare problemă!

Cu 15 milioane de euro în conturi, Astra tot are probleme?

E ceva inexplicabil. Nu-mi vine să cred și nimeni din cadrul echipei nu știe să răspundă la asta. Au câștigat campionatul, au vândut jucători pe milioane de euro, au luat bani din Europa, e ceva incredibil.

"Teixeria e mai bun decât mine, e fratele meu"

Te așteptai să câștigi premiul jucătorul străin al anului într-un campionat în care mai sunt și alți jucători străini buni?

Am muncit mult și acum sunt răsplătit! Cred că am jucat foarte bine, am avut un an excelent, am câștigat campionatul cu Astra, și asta a contat foarte mult. Cred că realizările de la Astra sunt cele care mi-au adus acest premiu. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au dat votul și mi-au făcut un cadou așa frumos.

Cine crezi că este cel mai bun jucător străin din fotbalul românesc?

E greu de ales unul singur, pentru că în România sunt mulți jucători străini foarte buni. Dar dacă ar fi să aleg unul singur, l-aş alege pe unul mai bătrân, pe Teixeira, e fratele meu.

Ești căsătorit și ai un copil, cum e viața de tată?

Sunt împlinit și fericit. Sunt o persoană căreia îi place mult să stea cu familia, să ne jucăm, să ne plimbăm, să ne simțim bine.

Copilul tău te motivează înainte de meciuri?

Foarte, foarte mult. Mă sună soția înaintea de meciuri și îmi spune tot ce face, cum se joacă. Îmi trimite poze cu el, filmulețe. E viața mea. Eu sunt familist și mi-e destul de greu să mă despart de familie.

Ei stau aici, în București?

Acum da, dar în vacanță plecăm în Brazilia și vor rămâne acolo. Niciodată când am fost plecat acasă nu m-am întors la timp la echipa de club unde eram. Niciodată! Tot timpul mai stăteam câteva zile cu cei din familie pentru că mi-era foarte greu să mă despart de ei. Mai mereu schimbam biletele de avion, dar acum trebuie să încerc să ajung la București pe 3 ianuarie. Sper să nu mai întârzii și de data asta.

Te inspiră vreo personalitate?

Nu pot să spun asta, chiar dacă am avut un model de fotbalist. Când eram mai mic îmi plăcea mult de Ronaldinho și de Ronaldo grăsanul.

Dacă ai da timpul înapoi, ce-ai schimba în cariera ta?

Absolut nimic. Nu vreau să schimb nimic, cred că așa e normal să fie. Am făcut o carieră bună până acum, dar sunt sigur că de acum încolo o să fie și mai bine.

""Viața în Brazilia e foarte grea, mai ales când vrei să ajungi fotbalist, când ești copil mic. Toată lumea vrea să ajungă la echipe importante din Brazilia, dar mi-a fost greu să cresc acolo"" Fernando Boldrin, stranierul anului 2016

"Cu Alibec, Steaua se va schimba mult"

Care este cel mai bun meci pe care l-ai făcut de când ești în România?

Am avut meciuri foarte bune, dar am uitat și mi-e greu să aleg. Am avut meciuri bune chiar și împotriva Stelei.

Câte limbi știi?

Portugheză, puțin engleză și română.

Știi ce cotă ai pe transfermakt.de?

Chiar nu știu.

1,5 milioane de euro.

E bună, frate, dar poate să crească mai mult pe viitor. Ha, ha, ha!

Ai vreun loc favorit de vacanță?

Cel mai mult îmi place în Brazilia, chiar dacă îmi place să mai mergem în Grecia.

Ai vreo mâncare preferată?

În general, îmi place să mănânc mult grătar. Atunci când am timp, fac mereu câte un grătar.

Dacă ai avea acum un milion de euro, ce jucător ai aduce la echipa ta?

Dacă aș avea foarte mulți bani aș păstra banii și n-aș mai da nimic. Mă las de fotbal în secunda doi.

Din ianuarie la Steaua vine și Denis Alibec.

Abia îl aștept, o să facem supertreabă împreună. Cu siguranță jocul Stelei se va schimba mult odată cu venirea lui. Este un jucător foarte, foarte bun, iar multe din performanțele de la Astra i se datorează și lui. E un fotbalist care va schimba fața echipei.

Vorbeai de câștigarea titlului. Ți-a fost teamă că-l puteți pierde după ce Reghe a venit la Steaua?

Eu unul, nu! Știam că Astra e noua campioană a României. De ce să am emoții? Astra avea o echipă foarte bună, era foarte greu să mai pierdem titlul.

Și ați produs surpriza când nimeni nu se aștepta.

Noi ne așteptam, pentru noi nu a fost niciun fel de surpriză. Știam că suntem o forță.

Cum a fost anul ăsta pentru tine?

Unul foarte bun, poate cel mai bun an al meu din carieră. Am câștigat titlul cu Astra, am ajuns la cea mai mare echipă din România, unde mă simt foarte bine. Am dat goluri importante, mi-am ajutat echipele. Chiar am avut un an foarte, foarte bun.

Ce vrei să-ți aducă Moș Crăciun?

Un nou titlu de campion al României și să intrăm în grupele Champions League!

""Mai am un frate și o soră, am avut o copilărie frumoasă. Chiar dacă n-am avut foarte mulți bani, ne-am descurcat și am avut o viață frumoasă"" Fernando Boldrin, stranierul anului 2016

