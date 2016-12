SUPERLATIVELE GSP 2016 Denis Alibec a fost ales fotbalistul anului: "Ce a câștigat Stanciu cu Steaua ca să mă depășească?"

Din cuprins: Se simte așteptat de steliști: ”E clar că mă vor acolo” Alibec confirmă: ” Astra nu are fani. Toți sunt dinamoviști sau steliști” Așteaptă primul Derby de România Ce spune despre Gigi Becali și un mesaj dur pentru șefii din Liga 1

"Eu am crescut în Piața Romană, unde se dă ora exactă și se fac nouă feluri de pâine. Acolo am învățat școala vieții", spunea Marius Șumudică după victoria cu 2-0 în fața Stelei din sezonul trecut, atunci când se cam știa că Astra e noua campioană.

La șase luni de la acele declarații ne-am întors în Piața Romană! Denis Alibec pozează cu trofeul de 3,5 kilograme tocmai adjudecat, iar fotografiile le facem chiar pe Magheru. Ocupat, un taximetrist se oprește lângă atacantul Astrei.

Deschide geamnul și strigă cu toți plămânii: "Trebuia să rămâi cu Șumudică la Astra! Nu trebuia să te duci la Steaua". Nu trec 30 de secunde și Denis e salutat din nou de un trecător: "Boss-ule, te-ai dus la banii lu' nea Gigi. Scoate-i din groapă că-s pe cracă rău! În tine ne stă salvarea, bosulică". Atacantul de 25 de ani râde și nu reacționează.

Ajungem în redacția ziarului, la doi pași de locul în care se dă ora exactă. Denis se încălzește după frigul de afară, privește atent trofeul și glumește pe marginea lui: "Mamă, mamă, dar ce greu e! Dacă-l vând, oare câți bani iau? Glumesc, ce premiu tare am câștigat!".

Clasament general

1. Alibec 25p 2. Stanciu 20 3. R. Marin 12 4. Keșeru 4 5. Fl. Andone 3,5 6-7. Tamaș 3 6-7. Tătărușanu 3 8. Săpunaru 2,5 9. Șt. Radu 1,5 10. I. Hora 0,5

Denis, felicitări, ești fotbalistul român al anului în cea mai veche anchetă din sportul românesc!

Sunt extrem de fericit, un premiu important, o distincție care contează pentru mine și, să fiu sincer, nu mă așteptam niciodată să câștig acest trofeu în ancheta Gazetei. E o bucurie mare pentru că toate meritele mele din 2016 s-au confirmat. Închei anul perfect. Am fost cel mai bun!

Pe trofeu sunt trecute două nume: Nicolae Dobrin și Denis Alibec.

E wow! Un fotbalist uriaș, sper să ajung și eu la valoarea lui, dar nu știu dacă vreodată fotbalul românesc va mai avea un fotbalist ca Dobrin. Am văzut faze cu el doar la Replay, el era mijlocaș central, eu sunt mai mult cu forța. E greu să mă asemăn cu "Gâscanul".

E o surpriză premiul acesta pentru tine?

Nu! De ce să fie o surpriză? Am câștigat campionatul, m-am calificat cu Astra în primăvara europeană, am fost în lotul României pentru Euro. Sincer să fiu, e anul meu, meritam din toate punctele de vedere să câștig acest premiu.

"Steliștii mă așteaptă să vin mai repede"

Ai fost ales pe primul loc în toate categoriile anchetei. E o bucurie și mai mare?

Le mulțumesc tuturor celor care mi-au dat votul. E cu atât mai important pentru mine, vă dați seama că mă motivează și îmi dă putere pe viitor să fiu cel mai bun. E clar că am avut evoluții foarte bune, iar atacantul e mereu în vizorul tuturor.

I-ai depășit pe Nicolae Stanciu și pe Răzvan Marin. Crezi că dacă Stanciu nu pleca de la Steaua mai câștigai acest trofeu?

Păi, ce a câștigat Steaua ca să mă depășească Stanciu? Nu cred că putea să câștige...Ce mai contează acum, din momentul ce trofeul e la mine, e în CV-ul meu? Mă mândresc cu premiul ăsta.

Laurențiu Reghecampf, Mihai Stoica și Mihai Pintilii te-au votat pe locul 1...

E clar că mă vor acolo. Nu mai e mult și ajung la Steaua și probabil se așteaptă să dau tot ce-am mai bun din mine.

Dacă nu erai jucătorul Stelei pe cine crezi că votau?

Probabil pe Nicușor.

Te surprinde că sunt jucători în Liga 1 care au avut drept de vot și nu te-au nominalizat deloc?

Serios?

Camora, Bălgrădean, Vătăjelu, Nistor și Sânmărtean nu te-au votat.

Asta e. Probabil și-au ales colegii din echipă, nu mă deranjează.

Premiul Gazetei te motivează sau pune presiune pe tine?

De ce să pună o presiune? Sper să ne vedem și în 2017, atunci când voi câștiga un nou trofeu. Trebuie să demonstrez că sunt un jucător foarte bun, apoi sunt sigur că voi mai triumfa în anchetă. Vă promit!

Alibec: "Nu pot să mă stăpânesc atunci când mă apucă dracii!"

Alibec mai are doar zece zile de petrecut în tricoul Astrei, apoi va ajunge la Steaua, sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, antrenor cu care deja s-a întâlnit.

Cum crezi că arăta astăzi Denis Alibec dacă semna cu Steaua încă din vară?

Ce contează? Nu are niciun sens să mă gândesc ce făceam dacă... Am câștigat titlul de campion al României, ce poate să fie mai frumos? Eu am semnat cu Steaua pentru că trebuia să-mi ajut echipa și colegii să nu se desființeze!

Dar au mai existat oferte.

Au mai existat și din Polonia, de la Legia, dar nu le-am plăcut că eram prea lent. Sunt fericit că am făcut un pas major pentru mine, am ajuns la cea mai importantă echipă din fotbalul românesc. Pentru fiecare jucător Steaua este maximum în fotbalul de la noi și o rampă de lansare incredibilă.

Te sperie situația de la Steaua din acest moment?

Nu mă sperie nimic. Orice echipă are și momente de slăbiciune. Mă duc la Steaua și e un nou început în cariera mea. Voi vorbi cu Reghe și cu preparatorul fizic atunci când va începe cantonamentul, iar când nu pot să fac ceva voi spune. Mai am dureri la genunchi, nu trebuie să forțez.

Să spunem că ai foarte mulți bani și ai putea să iei cu tine la Steaua trei jucători din Liga 1.

E greu. N-aș luat doar trei, ha, ha, ha! Primul e Budescu fără discuții, apoi Lovin că e prietenul meu și e foarte bun ca mijlocaș, apoi Teixeira.

"Ce fani are Astra? Toți sunt dinamoviști și steliști"

Ai început să primești mesaje de la fanii Stelei?

Da, foarte multe! M-au asaltat pe rețelele de socializare. E o presiune suplimentară pentru că se poate întâmpla să ajungi la Steaua și să nu mai ai evoluția la fel de bună pe care o aveai înainte, cum o aveam eu la Astra. Sper să îmi fac treaba cât mai bine. Și-mi mai doresc ca fanii să vină în număr cât mai mare la stadion. Nu să fie o mie, două mii... Dar așa e în tot fotbalul de la noi.

Chiar tu pleci de la Astra într-un plin conflict cu fanii.

Care fani? Păi, nu ține nimeni cu Astra, toți ăia de p-acolo sunt dinamoviști, steliști sau rapidiști. Cine credeți că ține cu Astra? Păcat de echipa asta și de Niculae care a băgat milioane de euro în clubul ăla!

Revenind la ce aștepți de la tine la Steaua. Poți să-mi explici de ce un atacant nu poate continua anul bun în momentul în care se transferă la altă echipă?

Depinde și de echipă, de stilul de joc, și de mingile pe care le primești în timpul unui joc.

Te-ai uitat la meciurile Stelei din ultima vreme? Ți-ai imaginat fazele dacă erai pe teren în locul altor jucători?

E secret, nu pot să spun asta.

Te-au surprins declarațiile steliștilor despre tine?

M-au făcut să mă simt bine.

Chiar și Pintilii a spus public că "avem nevoie cât mai repede de Denis!".

Am văzut și m-a surprins, dar probabil le lipsește un vârf de atac și se vede clar acest lucru. Vom lua campionatul din nou!

""Denis este un jucător foarte bun, el are norocul să poată lucra cu ceilalţi jucători o lună. La valoarea pe care o are Denis, la ceea ce a demonstrat până acum, sunt sigur că nu o să avem niciun fel de probleme. Îmi doresc foarte mult ca el să fie sănătos şi să poată să ajungă numărul 9 al echipei naţionale"" Laurențiu Reghecampf, antrenor Steaua

"Domnule Niculae, ocupați-vă de echipa asta!"

Au fost momente grele pentru tine sezonul ăsta?

Extrem de grele, mai ales la Euro, când am plâns de nervi că m-am accidentat. Sunt sigur că am pierdut foarte multe cu acea problemă a mea. Alta era situația dacă nu mă accidentam.

Situația de la Astra n-a fost tocmai roz în ultima perioadă. Care a fost datoria maximă pe care ai avut-o de primit?

120.000 de euro, dar au început să intre banii. Mai avem primele pentru calificarea în primăvara europeană.

Ai vorbit vreodată față-n față cu Ioan Niculae?

Sigur, de ce?

Eram curios ce fel de om e.

Un om liniștit, chiar dacă la televizor era mai euforic. E un om extrem de cald, bun la suflet, liniștit. A trecut prin momente grele, dar mă simt împlinit că am reușit să-i mai alinăm suferința cu performanțele noastre.

Ai un mesaj pentru Niculae la despărțire?

Să se ocupe de echipa asta pentru că e unică în România, să fie alături de băieți! Dacă făcea asta, cu siguranță Astra era și acum pe primul loc.

E adevărat că la Astra ați beneficiat de o libertate în tot ceea ce înseamnă viața echipei?

Am avut, nu pot să spun nu. Am fost o echipă unită, iar toate deciziile pe care le-am luat au fost luate în vestiar. Tocmai din acest motiv acest trofeu pe care l-am câștigat trebuie să-l tai și jumătate din el să ajungă și la Șumudică. Îi mulțumesc că mi-a dat libertate și sunt sigur că nu l-am dezamăgit deloc. Am fost o familie mare.

""Îmi doresc foarte mult să port tricoul cu numărul 7 la Steaua, un număr cu greutate purtat de legenda Marius Lăcătuș. Nu știu dacă o să-l primesc, dar vreau să am numărul ăsta"" Denis Alibec, fotbalistul anului 2016

"Abia aștept Derby de România"

Puțină lume știe, dar tu ai ținut cu Steaua atunci când erai mic. Care e cea mai frumoasă amintire din peluză?

Meciul cu Middlesbrough de pe "Lia Manoliu", 20 aprilie 2006, gol Dică, minutul 29! Unul dintre jucătorii care mi-au plăcut mult de tot. Am ținut cu Steaua până s-a schimbat acea generație.

Pe lângă Dică ai mai avut un alt atacant ca model?

Ronaldo brazilianul. Unic! Greu să ajungi ca el.

Ai avut discuții cu colegii tăi de la Astra despre ce va urma pentru tine la Steaua?

Evident. Toți îmi spun "Bă, o să te omoare ăia acolo! Unde te duci?!". Nu mi-e teamă de nimic, sigur că o să fiu cel mai bun.

Săpunaru spunea că au început glumele în vestiar pe seama ta...

Strigau la mine "Spurcatule!". Ha, ha, ha! E o rivalitate mare dintre Rapid și Steaua e de înțeles.

Să ne imaginăm că suntem pe Arena Națională. Dinamo - Steaua e 1-1 și marchezi golul victoriei în minutul 94...

Pffff! Abia aștept să joc în Derby de România, n-am apucat să joc în meciuri cu presiune, cu fani, cu orgolii. Cum să te simți când aduci victoria echipei tale într-un astfel de meci? Explodezi de bucurie, cred că e un sentiment unic.

""Nu am cum să uit momentele pe care le-am petrecut la Inter. Mi-amintesc când am intrat în vestiar alături de niște jucători imenși pe care îi văzusem doar la televizor. Chivu a fost cel care m-a prezentat tuturor"" Denis Alibec, fotbalistul anului 2016

"Gigi are suflet bun!"

Ești un jucător puternic psihic?

Foarte puternic!

Adică nu te temi de momentele când va intra Gigi Becali în direct?

Nu prea mă uit la televizor, nu citesc știrile despre mine și sunt deja obișnuit cu România, unde toată lumea vorbește și-și dă cu părerea aiurea.

Cum l-ai simțit pe Gigi Becali la discuțiile cu el?

E un om liniștit, s-a schimbat mult în ultimii ani. E la fel ca la televizor: are suflet bun, ajută pe toată lumea.

Ce ai schimba la tine din punct de vedere fotbalistic?

Păi, orice fotbalist are defecte, așa cum am și eu. Nu dau cu capul, nu prea alerg în apărare. N-avem ce să facem.

Am observat că te enervezi foarte rapid în timpul unui meci și ești extrem de nemulțumit. Nu poți să-ți controlezi astfel de gesturi?

Am încercat de foarte multe ori, iar înaintea fiecărui joc intru pe teren cu gândul să nu mai dau din mâini, să nu mai comentez, să nu mă enervez, dar nu pot! Mă apucă rău de tot în timpul meciurilor, nu mă pot abține.

Erai nervos de mic?

Da! Toți antrenorii cu care am lucrat mi-au spus că sunt foarte nervos, dar așa sunt eu. Nu pot să mă stăpânesc atunci când mă apucă dracii.

Mesaj dur pentru șefii din Liga 1

Ce antrenor și-a pus cel mai mult amprenta pe cariera ta?

Cred că meritele sunt împărțite. Jumătate Hagi, jumătate Șumudică. Domnul Hagi m-a ajutat mult de tot și mi-a dat o mână de ajutor în acele momente. Recunosc cu mâna pe inimă că am vrut să mă las de fotbal, dar dânsul mi-a dat putere, m-a ajutat mult. O parte din premiul acesta îl merită și dânsul.

Câștigi atât cât meriți?

Nu știu, nu pot să spun eu, dar cred că sunt mulțumit de cât am acum.

Cum ți se pare fotbalul românesc acum?

Cu foarte multe probleme, lipsesc jucătorii tineri, doar la Dinamo și la Viitorul mai găsești fotbaliști mici. Nu sunt de acord cu legea asta Under 21, dar e bună în unele momente. Sper ca 2017 să fie un an mai bun pentru tot fotbalul românesc, să fim sănătoși și să avem realizări importante!

Ce ai schimba dacă ai avea puterea în fotbal?

Aș obliga toți conducătorii de club să vireze într-un cont banii pentru salariile jucătorilor pentru un an de zile! Din drepturile tv, din ce vor ei. La 1 ianuarie să fie blocate salariile pentru fotbaliști și staff într-un cont! Să nu ne mai batem joc de oameni, de fotbal, s-au băgat echipele în insolvență în mijlocul campionatului.

Care a fost cel mai bun meci pe care l-ai făcut?

Când am dat trei goluri cu Dinamo, 4-1.

Și cel mai frumos gol?

Cel cu Petrolul, din voleu.

Care e cel mai mare regret al anului?

Chiar dacă 2016 e cel mai bun an al carierei mele, îmi pare rău că n-am reușit să dau gol la Euro și să-mi ajut echipa să treacă de grupe.

""Știe toată lumea cum era Anghel Iordănescu. Păi, ce voiai să fie la echipa națională? Daum e un antrenor foarte bun. Îmi place de el, îți dă încredere. Știe mult fotbal și ceea ce îmi place mult la el e că vorbește individual cu jucătorii"" Denis Alibec, fotbalistul anului 2016

