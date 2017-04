PREMIUM GSP // EXCLUSIV Dielna povestește cum viaţa grea din copilărie îl face să dea 200%: "Pe teren lupt ca în ghetourile în care m-am născut!"

Articol de Victor Vrînceanu

Sambata, 22 Aprilie

Claude Dielna, 29 de ani, a atras atenţia românilor încă din prima zi în care a ajuns în România. La vizita medicală a venit cu părul vopsit blond şi îmbrăcat cu o haină de blană care rivalizează doar cu paltoanele patronului FCSB, Gigi Becali.

Împrumutat de Dinamo până în vară, de la Sheffield Wednesday, stoperul a ajuns la Bucureşti după o perioadă de şase luni în care nu prea a jucat la echipa sa.

Stoperul atrage atenţia imediat cu fizicul impunător, privirea încruntată, dar şi cu hainele şi accesoriile scumpe. Paradoxal, devine un monument de respect și modestie în momentul în care intră în dialog, ba chiar e ușor stângaci atunci când vorbește despre propria persoană.

Claude, de ce fotbal? Ai avut sportivi în familie?

Am crescut într-o familie normală, părinţii mei sunt oameni normali, au servicii normale şi nu au făcut vreun sport, dar mie mi-a plăcut întotdeauna fotbalul. Mai am şi un frate mai mic, Joel, care joacă în Anglia acum, în Championship.

Ai evoluat împotriva lui?

Da, în Championship. A fost ciudat. Oricum, el e mai bun decât mine pentru că e frăţiorul meu (râde). Adevărul este că are multă calitate, este mijlocaş stânga.

"Singur de la 15 ani"

Cum a fost copilăria ta?

M-am născut şi am crescut în Clichy, lângă Paris, într-o zonă săracă. Norocul meu a fost că la 14 ani am plecat la Academia de fotbal a celor de la Caen, care este una dintre cele mai bune din Franţa.

Cum ai ajuns acolo?

Eram la Steaua Roşie, o academie de fotbal mică din Franţa. Într-o zi, am primit o scrisoare de chemare la Caen, să dau probe. Când am ajuns, mai erau alţi 200 de puşti ca mine. Dintre ei au rămas doar trei, printre care şi eu. Nu e uşor să fii singur la o vârstă fragedă. Când te duci la o Academie, te muţi efectiv şi locuieşti acolo, dar a fost bine pentru mine.

"«Capo» este porecla mea de când eram mic, aşa îmi spun toţi prietenii. Nzonzi de la Sevilla mi-a pus porecla de când eram colegi la Academia de copii şi juniori" Claude Dielna

"Bizonul a facut bine spectacolului"

Când ai venit în România, toţi au spus că eşti noul "Bizon" de la Dinamo, după ce Harlem Gnohere s-a transferat la Steaua, pentru că amândoi aveţi fizic impunător.

(râde) M-am trezit la uşă cu "Bizonul"!

Deci îl cunoști pe Gnohere?

Sigur că da! Am fost un an colegi la Academie. Nu-l mai văzusem de zece ani, dar când a auzit că m-am transferat la Dinamo, a venit la hotel, a întrebat în ce cameră stau şi mi-a sunat la uşă! A fost incredibil!

Ce ţi-a spus despre Dinamo?

Că e o echipă foarte mare, cu foarte mulţi suporteri, care fac o atmosferă incredibilă. Mai ales în meciurile cu Steaua.

El a plecat cu scandal din Ştefan cel Mare.

Ştiu, dar asta e viaţa sportivului până la urmă. Eu nu judec pentru că până la urmă e important să ai grijă de familia ta, iar banii contează foarte mult. Dacă mă întrebi pe mine, mutările de genul acesta sunt bune pentru spectacolul din jurul fotbalului, pentru suporteri, pentru presă, pentru atmosferă.

Cum este fotbalistul Dielna?

Cred că am un fizic bun, tehnică, nu mi-e frică să am mingea la picior pentru că am un control bun. Nu mă arunc din prima la bătaie, întâi analizez bine fazele de joc. Îmi place să joc agresiv mereu, dar inteligent.

CV Claude Dielna (29 de ani)

Locul naşterii: Clichy, Franţa (14.12.1987)

Clichy, Franţa (14.12.1987) Naţionalitate: franceză

franceză Post: fundaş central/fundaş stânga

fundaş central/fundaş stânga Echipe la care a evoluat: Lorient, Istres, Olympiakos, Sedan, Ajaccio, Sheffield Wednesday, Slovan Bratislava, Dinamo

"Am mai avut două oferte din Championship, însă am ales Dinamo pentru că ştiam renumele acestui club. Sunt împrumutat de la Sheffield, dar în vară îmi expiră contractul cu cei de acolo şi voi purta discuţii contractuale inclusiv cu Dinamo" Claude Dielna

Dilena: "Prin muncă şi cu credinţă în Dumnezeu poţi obţine orice!"

Dielna îşi prezintă filosofia de viaţă şi dezvăluie în exclusivitate pasiunea pentru sporturile de contact.

Mulţi spun că ai venit împrumut la Dinamo ca să te repui pe picioare după o perioadă în care n-ai prea jucat fotbal. Aşa e?

Am venit să ajut echipa să intre în play-off, dar să mă ajut şi pe mine. E adevărat că nu jucasem de multă vreme pentru că am avut un conflict cu echipa mea, Sheffield.

Te referi la mesajul acela postat pe twitter în care spuneai că nu eşti lăsat să joci, dar nici nu eşti lăsat să te transferi?

Exact! M-a enervat foarte tare situaţia! Am muncit foarte mult, dar nu am primit şanse. Am primit o ofertă din Championship și, dacă tot nu jucam, am cerut să fiu transferat. Cei de la Sheffield nici nu au vrut să audă.

De ce?

(ridică tonul) Asta întreabă toată lumea! De ce? De ce? Nici eu nu știu! Mi-au spus că e timpul scurt și că nu au timp de hârtiile mele de transfer. Suporterii nu știau ce se întâmplă cu mine şi nimeni din club nu dădea nicio explicație, așa că m-am hotărât să explic situaţia mea. Nu am spus nimic rău de club.

"Amendă mare"

Clubul Sheffield cum a reacționat?

M-a amendat! Cu mulți bani!

Cât de mulţi?

Mi-au tăiat o săptămână de salariu, dar nu mai contează acum! Mă bucur că am ajuns la Dinamo, unde pot arăta ce calitate am.

Stai foarte bine din punct de vedere fizic. Te antrenezi suplimentar?

Sunt un fanatic al pregătirii şi am practicat în paralel boxul thailandez. Asta e cea mai mare pasiune a mea.

De cât timp faci box?

De mai mult de opt ani. Cred că m-a ajutat foarte mult în dezvoltarea mea ca fotbalist, sunt mult mai flexibil.

"Nu sunt genul petrecăreț"

Cât de des te antrenezi?

În perioada în care nu jucam la Sheffield, am făcut două antrenamente pe zi. Dimineața fotbal, cu echipa a doua, pentru că nu aveam voie la prima echipă, și seara box.

Nu e prea greu?

Pentru mine mai dificil e să stau în casă pur și simplu. Nu ies în cluburi. Asta îmi place, să fiu mereu în cea mai bună formă.

Totuși, gurile rele te-au catalogat ca fiind un petrecăreţ când te-au văzut în primă fază.

Este o judecată incorectă asta.

Unii ar spune că te îmbraci excentric, scump, cu accesorii de lux. De exemplu, la vizita medicală ai venit cu o haină de blană.

Ce legătură are? M-am trezit dimineaţa pe un frig incredibil, aşa că am luat pe mine cea mai groasă haină pe care o aveam în bagaj. Când am ajuns la vizita medicală era plin de camere de filmat. (râde) Nu înţeleg discuţiile astea. Eu am fost un copil foarte sărac şi am muncit mult pentru a putea să îmi cumpăr ce îmi place, asta e tot. Nu mă deranjează părerile celor din jur, numai că nu sunt obişnuit.

Vacanțe cu Pogba

Cum sunt fotbaliştii din Anglia?

Judecaţi după fotbalul lor, indiferent de stilurile vestimentare sau de viaţa pe care o au, astea nu se discută. Eu mă duc des la Manchester, de exemplu, să mă văd cu Pogba, să mâncăm, ne mai plimbăm prin mall, dar nu are nimeni treabă cu noi, deși el e unul dintre cei mai mari fotbaliști ai lumii.

Stai puţin, îl cunoşti pe Paul Pogba, serios?

(râde) Eu şi fratele meu suntem prieteni buni cu Paul şi fraţii lui. Cu Florentin Pogba am fost şi coleg de echipă. Mergem cu toţii în vacanţe. În ultima vreme am fost în Dubai și Miami. E un fotbalist imens şi un băiat nemaipomenit.

Și puţin ieşit din tipare? Postează mereu pe Instagram videoclipuri în care dansează.

(râde) Oamenii îl văd doar în social media, dar adevărul este că e un tip foarte sufletist. Îi știu familia foarte bine, și Florentin dansează tot timpul, aşa sunt ei. Mama lui dansează mereu când e fericită, au asta în sânge. Nu face asta pentru show, cum crede lumea. Este o bucurie pură a lui.

"Nu am idoli, dar Thiago Silva de la PSG este un mare exemplu pentru mine. Am jucat împotriva lui pe Parc des Princes şi îl studiam chiar şi în timpul jocului" Claude Dielna

"Prin muncă poți obține orice"

Cât ai cheltuit cel mai mult la shopping?

Nu mă întreba asta, te rog, sunt un băiat simplu, ca oricare altul.

Simplu, dar cu ceas Rolex la mână!

Chiar trebuie să intrăm în discuţiile astea? Cum ţi-am spus, am avut o copilărie grea și am avut foarte multe lipsuri. Tu, de exemplu, ai un ceas normal la mână, nu Rolex, dar eu când eram mai tânăr nu aveam deloc ceas! Am fost foarte sărac şi singura mea şansă a fost fotbalul. Am muncit foarte mult toată viața pentru a obţine ce îmi doresc. Şi cred că merit tot ce am!

Nu trebuie să fii deranjat de întrebări. Fanii sunt interesaţi de toate aspectele care ţin de viaţa jucătorilor. Nu e ceva rău.

Când mă gândesc la câţi oameni săraci există pe lume, să vorbesc despre ceasuri de lux mi se pare foarte greşit. Nu mă simt deloc confortabil să fac asta, dar dacă insişti, am să îţi spun ce înseamnă această viaţă pentru mine.

Te rog.

Lucrurile pe care mi le cumpăr sunt cadourile drumului pe care l-am străbătut cu greu. Nu mă duc în cluburi, nu pun sticle de șampanie pe masă, nu arunc banii pe mașini și pe femei. Fiecare are obiective și pasiuni diferite. Dacă muncești din greu, este imposibil să nu obții orice îți dorești. Dacă îți dorești suficient de mult să ai un ceas scump, prin muncă multă îl vei obţine, dacă asta contează pentru tine.

"Am momente de rătăcire"

Crezi în legea atracției?

Clar, da! De ce să poată alţii și tu nu? Nu există așa ceva! Cu credință în Dumnezeu și multă muncă, dar și cu sufletul curat, fără să te uiți urât la ce reușesc alții, poți obține orice! Îți spuneam mai devreme că am fost foarte sărac. Nu am început să joc fotbal cu un ceas scump la mână. Sunt venit din ghetourile Parisului, am început cu nimic și mi-am creat viața pe care am dorit-o, prin muncă.

Ai momente în care stai şi te gândești la drumul pe care l-ai parcurs prin viaţă?

Am momente poate de rătăcire, când mă ia valul pentru că, trebuie să recunosc, viaţa de fotbalist e altfel. Te mai fură câteodată celebritatea, banii, presa sau fanii şi uiţi cine eşti de fapt. Mă reîntorc periodic acasă, în ghetourile în care am crescut, la prietenii mei din copilărie şi revin cu picioarele pe pământ. Când mă întorc la viaţa mea de zi cu zi, privesc lucrurile cu alţi ochi.

Cât de greu ți-a fost în ghetou?

Nu vreau să mă victimizez acum. Am crescut în condiţii grele până la 14 ani, când am plecat la Academia de fotbal. Cei cu care am crescut stau de o viaţă în ghetou şi au îndurat foarte multe. Eu nu am fost acolo, mulţumesc lui Dumnezeu!, când s-a tras cu pistoale şi alte lucruri de acest gen. Acum se aud zilnic împuşcături în acea zonă! Pot spune că a existat şi o parte bună pentru că am rămas cu mentalitatea de ghetou, să lupt în continuu indiferent de condiţii. Am văzut ce înseamnă cu adevărat viaţa grea şi pot spune că pe terenul de fotbal lupt ca în ghetou.

Ultima întrebare: Dinamo are trei victorii consecutive. Luaţi titlul?

(râde) Am mai vorbit noi acum ceva vreme şi ţi-am spus că ai să vezi ce putere şi ce potenţial are Dinamo. Eu mă gândesc de la meci la meci, dar e adevărat că dacă batem Craiova începem să contăm cu adevărat.

6meciuri a jucat Dielna pentru Dinamo în acest sezon de Liga 1



"Cel mai dificil adversar din cariera mea a fost Ibrahimovici, e foarte agresiv, foarte puternic şi arogant pe teren, dar mereu arată de ce e arogant. Pentru asta îl respect foarte mult. Am jucat bine împotriva lui, dar m-a bătut la limită, scor 2-1 " Claude Dielna

