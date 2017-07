Iulian Apostol despre operația care i-a pus în pericol viața: "Azi puteam să fiu paralizat de la brâu în jos"

Articol de Dan Udrea

În 2009 câştiga titlul cu Unirea Urziceni, sub comanda lui Dan Petrescu. În acelaşi an debuta şi în echipa naţională, când selecţioner era Răzvan Lucescu.

De asemenea, în 2009, a bifat toate meciurile pe care Urziceni le-a jucat în grupa de Champions League, dar şi "dubla" cu Liverpool din primăvara Europa League. S-a lăsat de fotbal în 2013, după ce a trecut inclusiv pe la Steaua şi Rapid, iar viaţa l-a pus la grea încercare la numai 36 de ani, pe care i-a împlinit la finalul anului 2016.

I-a fost decoperit un hemangiom pe coloană. "O tumoră, pe înţelesul oamenilor", spune chiar Apostol. "Ajunsesem să amorţesc aproape de tot de la brâu în jos, să nu-mi mai ţin echilibrul", continuă fostul fotbalist. S-a operat în urmă cu mai puţin de două luni şi acum e bine.

"Sunt acasă, la Galaţi, reînvăţ să merg, sunt ca un nou-născut", spune Apostol, care a acceptat un dialog pe acest subiect, pe care el singur îl numeşte "încercarea la care viaţa m-a supus de tânăr".

Când ai avut primele simptome sau când ţi-ai dat seama că ai o problemă la coloană?

Prin 2014, m-am dus să joc fotbal cu prietenii. Am plecat de la teren şi am simţit o înţepătură la spate, în timp ce eram la volan. Mi-am zis că poate e de la efort, de la vreme sau poate de la teren. N-am dat importanţă. Apoi, cam seară de seară nu puteam să dorm bine. Simţeam ca o contractură puternică şi eram nevoit să mă trezesc în toiul nopţii, să fac anumite mişcări, ba chiar să mă plimb prin casă ca să scap de acea contractură.

"Mi s-⁠a spus să ţin totul sub observaţie"

Şi cât a durat până te-⁠ai dus la doctor?

Am văzut că 2-3 luni nu mă lasă şi nu mă lasă deloc durerea asta, nici cu antiinflamatoare nu avea efect, am decis să merg să fac un RMN.

Rezultatul?

Hemangiom, dar unul atipic. Practic o tumoră pe coloană, pe vertebră. Am trimis RMN-ul doctorului care e acum la echipa naţională, Oproiu, cu care eu lucrasem la Urziceni şi care în 2014 era în Anglia.

Şi ce ţi-⁠a zis?

Că o astfel de problemă nu prea se operează şi că doar dacă va creşte şi va presa pe vertebră, atunci se poate interveni chirurgical. Mi-a transmis să-l ţin sub observaţie că nu e de glumit cu aşa ceva.

"Îmi pierdeam echilibrul la mers"

N-⁠ai urmat şi tratament?

Ba da, medicamente, însă era din ce în ce mai rău. Anul trecut, după ce m-am întors din Statele Unite, am fost să fac iarăşi un RMN şi m-am dus la doctorul Mircea Gorgan, Şeful Clinicii de Neurochirurgie şi directorul Spitalului "Bagdasar Arseni". L-am întrebat dacă nu e nevoie să mă operez. Şi mi-a zis că doar atunci când o să simt că îmi amorţeşte mâna.

Şi aveai simptomele astea?

Nu, mie începuseră să-mi amorţească degetele de la picioare, ceea ce l-a surprins şi pe respectivul doctor. A rămas că va interveni doar când amorţeala va ajunge la mână.

Şi?

Şi am ajuns într-un stadiu în care aproape că îmi pierdeam echilibrul când mergeam, nu mai aveam mobilitate. Asta se întâmpla în finalul anului trecut. După Anul Nou m-am dus hotărât să mă operez. Mi-a făcut un nou RMN, deja aproape că tasarea vertebrei secţionase măduva. Riscam să rămân paralizat. M-am internat pe 14 februarie.

"Hemangiomul e benign"

Te-⁠a operat Mircea Gorgan?

Da, pe 16 februarie.

Cât a durat operaţia?

Cam 4 ore şi jumătate. La vertebra T4 s-a intervenit, mi-a extirpat tumora, dar a trebuit să lucreze la alte 4 vertebre.

Nu ţi-⁠a fost teamă că tumora e malignă?

Ba da. S-⁠a făcut şi biopsie şi rezultatul mi-⁠a venit după o săptămână.

Hemangiomul e benign.

Cum ai trecut peste săptămâna respectivă, în care ai aşteptat rezultatul biopsiei?

Mi-am făcut gânduri şi gânduri, îţi dai seama, crezi că mi-a fost uşor? Rezultatul însă m-a liniştit. Am stat în spital două săptămâni, în primele 7 zile nici măcar n-am putut să mă dau jos din pat.

7 meciuria jucat Apostol în echipa naţională, pentru care a marcat şi un gol

"Muşchii mi s-⁠au atrofiat, trebuie să reînvăţ să merg"

Aveai dureri mari?

Nu, dureri nu. Dar eram nevoit să dorm doar pe partea dreaptă, iar muşchii de la picioare mi s-au atrofiat. Am plecat din spital în căruţ. Doctorul mi-a zis: «Ai nevoie de răbdare de tanc, recuperarea va dura enorm".

Acum eşti OK?

Practic eu reînvăţ să merg, sunt ca un nou-⁠născut la 36 de ani. Trebuie să reînvăţ să-⁠mi ţin echilibrul atunci când merg.

Ţi s-⁠a explicat care ar fi putut să fie cauza tumorii?

Fie ceva ereditar, m-aş fi putut chiar naşte cu aşa ceva, sau poate de la atâtea lovituri pe care le-am primit cât timp am jucat fotbal.

"Am găsit condiţii bune în spital"

Dar nu te-ai gândit că dacă te-ai fi operat mai devreme poate era mai bine?

Astfel de hemangioame nu sunt operabile de la început. Ele se pot retrage singure şi atunci poate nu mai e nevoie de operaţie, de ce să tai ceva ce poate dispărea natural? Poate că şi eu am amplificat, că m-am apucat să car apă, să fac treabă grea prin curte, acum îmi fac tot felul de gânduri. Fiindcă atât de mult s-a extins încât a făcut gaură în vertebră, aceasta s-a măcinat, s-a lăsat, s-a lăsat şi s-a dus în măduvă. Dar, repet, aceste hemangioame sunt extrem de vascularizate şi e un risc mare când sunt operate, poţi chiar muri. E ca la hernie de disc, nu înseamnă că dacă ai hernie, gata, te operezi, faci asta doar când se agravează. Ideea e că dacă mai întârziam operaţia 4-5 luni, probabil aş fi fost paralizat de la brâu în jos.

Condiţiile din spital, de la "Bagdasar Arseni", cum sunt?

Am citit şi eu despre cazul acelei fete care a murit la 36 de ani, exact vârsta mea, din cauza unei infecţii, deşi ea se operase de hernie cervicală, dar, sincer, foarte sincer, eu am găsit nişte condiţii bune. Am mai fost şi pe la Spitalul Militar şi în alte părţi, dar aici condiţii bune am găsit, igienă OK şi credeţi-mă că ştiu bine ce jale e prin alte spitale. Eu nu susţin că n-ar fi bacterii, dar cred că mai ţine şi de anticorpii pe care îi ai, părerea mea.

"Practic eu reînvăţ să merg, sunt ca un nou-⁠născut la 36 de ani. Trebuie să reînvăţ să-⁠mi ţin echilibrul atunci când merg" Iulian Apostol

"Mi-⁠am plătit singur asigurarea de sănătate"

Nu te-⁠ai gândit să te operezi în străinătate?

Dacă l-ar fi depăşit situaţia pe doctorul Gorgan mi-ar fi zis ceva de genul «noi n-avem aparatură, du-te în Franţa, Italia, Spania!», dar a fost sigur pe el şi am avut încredere.

Totul s-⁠a făcut pe asigurare, nu?

Da, asigurarea de sănătate, dar nu te gândi că mi-a plătit-o cineva din perioada în care am fost fotbalist, mi-am plătit-o eu singur, că fotbalul nu e pentru fotbalişti în România sau eşti bun şi apreciat doar atunci când joci, nu se gândeşte nimeni la tine ce faci, cum eşti, cum trăieşti după ce renunţi la activitate.

Ce urmează pentru tine?

În luna mai trebuie să merg la consult, apoi voi începe puternic programul de recuperare: bazin, piscină, kinetoterapie.

Cum arată viaţa ta acum?

N-am voie să ridic nimic, stau doar în pat, mă plimb prin casă şi ies la o plimbare scurtă şi înceată prin oraş, atât cât pot. Dacă mă pun în cadă şi mă las pe spate, îmi amorţeşte imediat locul unde am fost operat. Imaginaţi-vă că un fotbalist care are o ruptură musculară de un centimetru are nevoie de o lună ca să fie apt, dar la mine, unde s-a intervenit chirurgical şi s-a tăiat. Asta este încercarea la care m-a supus viaţa.

28 de meciuria jucat Apostol în tricoul Urziceniului în sezonul 2008-2009, la finalul căruia echipa antrenată de Dan Petrescu a devenit campioană

11 operațiiîn 24 de ore de gardă e recordul pe care medicul Mircea Gorgan, care l-a operat pe Iulian Apostol, l-a reuşit în anul 1994